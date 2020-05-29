美國據報擬取消數以千計中國研究生簽證

《紐約時報》5月28日引述美國官員報道，華府計劃取消數以千計與中國人民解放軍附屬大學有直接聯繫的中國研究生和研究員美國簽證。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和總統特朗普（Donald Trump）已經討論有關計劃。

美國是全球領先的科技強國，每年有大量的中國學生與訪問學者尋求獲得簽證，赴美留學或研究。圖為2018年7月26日，中國民眾正在美國駐華大使館外排隊等待簽證。（Reuters）

報道指，有關計劃將是首個旨在禁止一類中國學生進入美國的計劃。分析稱，計劃預示着可能會有進一步的教育限制，中國政府也可能會採取報復措施，對美國人實施簽證或教育禁令。

對於北京通過「港版國安法」決議草案，美國官員目前正在討論懲罰中國的方式。但是北京推行「港版國安法」引發危機前，特朗普政府已經考慮取消中國學生簽證。據報道，蓬佩奧和特朗普26日在白宮會議上，已經討論有關計劃。

報道稱，預計美國的大學將反對特朗普政府的政策。國際教育交流因為學術價值而受到重視，但許多學校也依賴外國學生全額支付學費來協助支付費用，尤其來自中國的學生佔了很大比重。

根據部份官方的估算，取消簽證可能會影響至少3,000名學生，佔全國約36萬名中國學生很小的比例。不過部份受影響的學生或正在從事重要的研究項目。

報道稱，取消簽證將引發公眾辯論。美國官員承認，沒有直接證據表明即將失去簽證的中國學生有不當行為。不過有官員為計劃辯護，指在很多情況，在軍方相關的學校挑選學生出國留學時，中國政府扮演一定角色，而留學生需要索取資訊，作為代繳學費的條件。

美國國務院和國家安全委員會拒絕回應報道。官員也未有列出受影響的學校。