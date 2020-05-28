日產近11年來首度錄得赤字　計劃關閉巴塞羅那廠房遇抗議

日產汽車5月28日公布對上一個財政年度表現報告，指公司錄得6712億日圓虧損，是自2000年3月以來再次出現赤字。當局提出多項改革計劃，包括關閉海外廠房，但其中一間受影響的廠房就有員工舉行抗議。

根據日產的新一份四年大計，該公司會削減兩成產量及車輔款式，每年生產540萬輛汽車，估計可以節省大約3000億日圓固定成本。

該公司亦會撤出韓國及俄羅斯市場，以及關閉印尼及西班牙廠房，當中位於巴塞羅那的廠房會在12月結束運作，另外兩間位於西班牙北部的廠房則不受影響。

日產5月28日宣布關閉印尼及西班牙廠房，有受影響的員工在巴塞羅那廠房外焚燒車胎抗議。（Reuters）

全球經濟受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，加上疫情前的營利下滑，因此令日產取消由前會長戈恩（Carlos Ghosn）推行的業務擴張計劃，但強調會與雷諾（Renault）及三菱汽車加強合作開發和生產汽車，維持三間公司的聯盟關係，減低成本。

日產沒有披露新一個財政年度的營利預測或裁員人數，但巴塞羅那廠房大約3000名員工很大機會受影響，路透社報道，當地有大約1000名員工在28日於廠房外抗議關閉計劃，他們首先發起慢駛，之後焚燒車胎和封路。工會指，關閉廠房可能間接導致2.5萬人失業。西班牙政府對日產的決定感到遺憾，指有關措施需耗資10億歐元，認為增加當地投資更為化算。