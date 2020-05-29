與反對派同坐　馬哈蒂爾遭開除黨籍

馬來西亞土著團結黨5月28日傍晚發聲明宣布開除5人黨籍，包括創黨人之一、馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）。5人都是現任國會議員，他們被指與拒絕支持土著團結黨領導的政府，又在國會上與反對派同坐。

該5人除了馬哈蒂爾外，還包括馬哈蒂爾之子、土著團結黨署理主席穆赫里茲（Mukhriz Mohamad）、土著團結黨青年團團長賽沙迪（Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman），前教育部長馬智禮（Maszlee Malik）及前副財長阿米爾丁（Amiruddin Hamzah）。

聲明譴責，政府5月18日展開政權更替後，在首次國會會議上，馬哈蒂爾與上述四名議員沒有坐在國民聯盟政府區域，反倒同反對黨希望聯盟政府的議員們坐在一起，又稱他們與土著團結黨唱反調，因此根據黨章將5人開除。

馬來西亞5月28日舉行「一日國會」。2020年2月因政局動盪辭去總理職務的前總理馬哈蒂爾，向現任總理慕尤丁（Muhyiddin bin Yassin）提出不信任動議。

2020年2月22日，時任馬來西亞首相馬哈蒂爾（右）在馬來西亞布城出席發布會，坐在身邊的安華（Dato' Seri Anwar bin Ibrahim）當時也是競爭首相大位的有力人選（AP）

當天在土著團結黨發布開除黨籍聲明的數小時後，馬哈蒂爾與上述四名議員發表聲明指出，他們不認為這份開除黨籍聲明有效，相反地，他們將開除這份聲明的發布人——土團黨執行秘書。