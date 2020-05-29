【港版國安法】澳洲稱沒考慮制裁中國　德國：不可削弱港高度自治

中國全國人大會議5月28日通過「港版國安法」草案。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）29日表示，有關法律明顯偏離「一國兩制」管治體系，但現時沒考慮就「港版國安法」制裁中國官員。至於德國外交部長馬斯（Heiko Maas）28日則發聲明指，德方與歐盟一致認為香港高度自治不可削弱。

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德國駐港總領事館5月29日在Facebook引述外交部長馬斯的聲明。馬斯指「我們與歐盟一致認為，香港的高度自治不可受到削弱。香港市民享受《基本法》及『一國兩制』原則所保障的自由和權利。我們期望這些法治原則會被捍衛。」

聲明指出「『一國兩制』原則及法治是香港穩定繁榮的基礎，《安全法》亦不可質疑這些原則。言論、集會自由及民主的討論必須在香港繼續受到尊重。」

澳洲5月28日與英國、美國及加拿大發表聯合聲明，指「港版國安法」立法會削弱香港市民的自由。澳洲總理莫里森29日表示，有關法律明顯偏離香港的「一國兩制」管治體系。另一方面他表示，制裁中國官員不是正在考慮的事情。

莫里森說「我們已表達我們的觀點，並以一個我認為非常外交及有禮貌的方式表達這個觀點。」他指，這個觀點是非常公平和非常合理的觀察。