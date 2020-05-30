【新冠肺炎．措施】丹麥挪威互相開放邊境　泰國下周重開戲院

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

泰國：政府5月29日公布，6月1日起，戲院和劇院可以重開，不過場內不可多於200人，同時要遵守減少社交接觸的措施。宵禁時間將縮短至下午11時至凌晨3時，本月較早前已經重開的商場可以延長營業時間。

丹麥和挪威：丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）和挪威首相索爾貝格（Erna Solberg）5月29日分別宣布放寬旅遊限制，互相開放邊境，不過接壤瑞典的邊境則維持關閉。丹麥另外將對德國和冰島開放邊境。

西班牙：政府5月29日通過為貧窮人士提供每月462歐元的最低收入，預計有約250萬人受惠，每年開支約30億歐元。

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法國：總理菲利普（Edouard Philippe）5月28日宣布，由6月2日起，法國將重開全國所有咖啡室、餐廳和酒吧，不過首都巴黎僅容許這些餐飲埸所重開其戶外範圍。除此之外，民眾不再限於在住所100公里範圍內活動。該國也會從6月15日重開與歐洲國家神根公約地區（Schengen）的邊境，但仍然禁止10人以上的聚會。

英國：首相約翰遜（Boris Johnson）5月28日宣布，6月1日起進一步放寬封城限制，當中包括容許6人在戶外聚集，以及逐步重開學校。

首相約翰遜（Boris Johnson）5月25日宣布，6月1日起露天市場和汽車陳列室可以重開；其他非必要零售商店，將由6月15日起恢復營業。所有重開的場所必須符合政府的安全指引，包括要保持必要的社交距離和符合衛生標準。理髮店、美甲店、美容院、咖啡店及酒吧則仍需保持關閉。

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俄羅斯：首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）5月27日發布行政命令，把市民的居家隔離措施，延長至6月14日。非食品商店例如洗衣店、乾洗店和維修店，6月1日起可以重開；市民6月1日開始也可以外出散步及做運動，但外出時必須佩戴口罩。

巴西：聖保羅州長多里亞（Joao Doria）與聖保羅市長科瓦斯（Bruno Covas）5月27日公布重啟經濟計劃，聖保羅會在6月1日進入重啟的第二階段，房地產與其他商業活動可在遵守防疫規定的前提下重新營運，聖保羅的商場與街上商店也會自6月1日起重開15天。

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美國：華特迪士尼公司（Walt Disney）5月27日表示，若獲得佛羅里達州長批准，華特迪士尼主題樂園會在7月11日起分階段重開。

內華達州長西索拉克（Steve Sisolak）5月26日宣布，賭城拉斯維加斯將在6月4日重新開放，所有員工及顧客入場前必須量測體溫。

關閉了兩個月的美國紐約證券交易所5月26日也重新開放，但限制了一定數量的交易員進入。所有進入紐交所大樓的交易員均必須佩戴口罩，並嚴格遵守社交距離規定，還要接受體溫檢測。

加州5月26日放寬部分限制措施，全州53個縣中的47個縣，獲准重開理髮店，為逾兩個月來首次，但州內兩大城市洛杉磯和三藩市則仍然不准重開理髮店。全州的美甲店、紋身店、健身室、酒吧和娛樂場所依然關閉。

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德國：外長馬斯（Heiko Maas）5月27日表示，德國自6月15日起解除對26個歐盟國家的旅遊警示。他並指，政府稍後將就土耳其等其他國家的旅遊指引做出決定。

政府發言人5月26日表示，聯邦政府與各州政府達成協議，同意社交限制措施延長至6月29日，並允許不超過10人在公共場所聚會。

希臘：當地前往離島的渡輪5月26日開始恢復服務，渡輪載客量不可超過一半，乘客亦要佩戴口罩和保持社交距離；咖啡店和餐廳同日也重開。全年營業的酒店6月1日恢復營業，季節性酒店則會於6月15日開始營業，飛往雅典的直航班機同日也重新啟航。