【港版國安法】歐盟：中方舉動影響互信　但不認為制裁是解決方法

中國全國人民代表大會5月28日通過「港版國安法」後，英美等國對此作出批評，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）5月29日表示，歐盟嚴重關切（grave concern）中方的舉動，形容「一國兩制」與「高度自治」有受到嚴重破壞的風險。另一方面，他表示不認為制裁是解決與中國之間問題的方法。

博雷利稱「嚴重關切」中方的舉動，圖為博雷利5月26日見記者時（Getty）

歐盟：影響雙方尊重與信任

博雷利當天與歐盟27國外長視像會議之後見記者，他稱，與中國的關係基於互相尊重與信任，但中國的決定，將影響雙方的尊重與信任。

有記者問到歐盟準備作出什麼舉動或有否討論制裁議題，博雷利表示，只有一個國家有提到制裁問題，而他不認為制裁是解決歐盟與中國之間問題的方法。

在關於制裁的問題上，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）同日較早前也曾表示，現時沒考慮就「港版國安法」制裁中國官員。

約翰遜呼籲中國政府重新考慮實施「港版國安法」，圖為他5月28日在唐寧街10號外為醫護鼓掌（Getty）

約翰遜：呼籲中方重新考慮

在英國方面，首相約翰遜（Boris Johnson）5月29日透過發言人表示，呼籲中國政府重新考慮實施「港版國安法」的事宜，並希望對方履行作為國際社會主要成員的責任。

在北京提出「港版國安法」後，西方多名政界人士批評中方，至於中國外交部則反駁表示，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。