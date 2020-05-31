【美國示威】明尼蘇達州夜店前老闆：壓頸警與死者曾一起做保安

美國明尼蘇達州（Minnesota）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警察喬文（Derek Chauvin）壓頸後氣絕身亡。當地一間夜店的前老闆表示，兩人均曾於她的店內做保安。

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這間夜店位於明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察局第三分局附近，名為El Nuevo Rodeo俱樂部。聖瑪麗亞（Maya Santamaria）是夜店的前老闆，她在幾個月前已把店轉賣予人。

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聖瑪麗亞告訴當地的KSTP電視台，弗洛伊德和喬文都曾在她的店內擔任保安。

她說：「我們開門（營業）的幾乎整整17年間，喬文是我們的休班警」，「他們曾在同一時間共同工作，只是喬文在（店）外面工作，保安人員（弗洛伊德）在裏面。」聖瑪麗亞又指弗洛伊德經常會在周二到夜店工作，因每逢當晚都會舉行「城市音樂之夜」。

美國有線新聞網絡（CNN）引述聖瑪麗亞稱：「我不會說成是他們互相認識對方，在不同的時間段裏，我們會一起在夜店做所有的工作，當然在周二晚（也會）開門和關門期間。我們都在同一個團隊中工作。」

聖瑪麗亞誇弗洛伊德是個「很棒的小夥子」，經常笑臉迎人。她透露自己看到有關影片時的反應，稱：「我不理解我所見到的，我一直對着我的手機大喊，叫喬文放開他。這太可怕了。這完全無法用言語來表達，而且（我）認識喬文。我不敢相信他會沒有人性到無視這個可憐的人的乞求，為了他的一口氣和他的生命（的請求）。」