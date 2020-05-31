【美國示威】逾30市示威至少2人中槍死　洛杉磯實施宵禁

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警壓頸後死亡，引發國內多地民眾連日上街抗議。示威規模在5月29日已擴至超過30個城市，最少2人中槍身亡，加州洛杉磯30日宣布實施宵禁。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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佛洛伊德25日遭警察壓頸氣絕身亡後，當地持續爆發示威，抗議活動之後蔓延至全國至少30個城市。

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密西根州最大城市底特律（Detroit）一名男子29日在示威現場遭槍殺。底特律警察局發言人最初指出，槍手從一部灰色的Dodge Durango汽車內向人群開火，擊中一名19歲男子。

警方其後在一份聲明中更正死者是21歲，又稱受害人先是坐在一部Dodge Caliber車內，當時這部車停泊在停車場。當一名身份不明的男子走上車時，死者和另外兩名男子馬上下車並奔跑離開，期間21歲死者被槍火擊中。

加州奧克蘭（Oakland）德勒姆斯聯邦大廈（Ronald V. Dellums Federal Building）同日晚上亦發生槍擊案，聯邦保衛局一名安保人員因此喪生，另有一人受傷。

洛杉磯有示威者無視政府呼籲上街遊行，並在30日下午燒毀幾部警車。示威期間，有人縱火，有人砸窗，有人打劫商鋪。市長加切蒂（Eric Garcetti）其後發布宵禁令，禁止民眾在30日晚8時至31日上午5時30分外出。