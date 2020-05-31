馬來西亞及新加坡達成共識　延遲高速鐵路計劃

馬來西亞政府5月31日宣布，與鄰國新加坡達成協議，在12月31日前暫停連接吉隆坡及新加坡的高速鐵路計劃。

馬來西亞國際貿易及工業部高級部長阿兹敏阿里（Mohamed Azmin Ali）發表聲明，指馬新政府同意在不久的將來再次討論高速鐵路計劃，屆時內容會包括一些商業及技術上的改變建議。

The construction of the High Speed Rail (#HSR) Project linking Singapore and KL has been suspended since two years ago.... Posted by Khaw Boon Wan on Sunday, 31 May 2020

新加坡交通部亦另外發表聲明，稱雙方同意「最終延期」，期待馬來西亞正式提出改變計劃內容。交通部長許文遠（Khaw Boon Wan）在Facebook表示，秉持雙方合作精神，同意延期七個月，馬來西亞提供足夠時間澄清內容，並為雙方評估改變的影響。他指出，高速鐵路計劃非常複雜，兩國都認為改變不應損害計劃的原本目的。

2016年12月13日，新加坡總理李顯龍與馬來西亞時任首相納吉布簽訂連接兩國的高速鐵嘔項目合約。（Getty Images）

項目一波多折

馬來西亞及新加坡政府在2013年公布連接兩國的高速鐵路計劃，全長大約350公里，從吉隆坡的馬來西亞城站（Bandar Malaysia）到新加坡的裕廊東（Jurong East）站，車程約90分鐘，其估計造價170億美元，馬新雙方都有意重新討論原先的項目內容。

裕廊東是馬新高鐵新加坡方面的終點站，該站現時為地下鐵東西及南北線的交匯站，並在2026年接駁裕廊區域線。（Getty Images）

馬新政府在2016年簽訂雙邊合作協議，以2026年底為通車目標，但馬來西亞在2018年大選後，希望聯盟（Harapan）上台後，時任首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）以造價過高對馬來西亞經濟沒有好處為由叫停，兩國同意暫停項目兩年，新加坡《聯合早報》指，根據當時協議，假如雙方未能在5月31日前重啟項目，該項目會被視為終止。