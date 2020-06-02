美國示威・最新｜特朗普稱華盛頓昨晚沒事　「得多謝你的總統」

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日因警員過度暴力執法致死，在美國民間引起激烈反響。與此同時，警民關係愈趨惡化，續有示威者及警員受傷。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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6月2日（香港時間）

【22:18】美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，在過去一個周末，即29日至31日以來，43個城市有7,200人在示威中被捕。根據電視台檢視的資料，他們是因為入內盜竊，縱火，嚴重毆打和騷亂而被捕。

【22:01】美國總統特朗普在香港時間晚上7時19分發推文說，華盛頓昨晚（6月1日晚上）沒有問題、很多人被捕。他也指執法人員做得很好。此外他還再度說，要對華盛頓實行「統治」（Domination。他在推文中最後一句指出，人們得多謝總統，看來是對聯邦政府處理示威的手法感到滿意。

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

【22:00】美國前總統奧巴馬（Barack Obama）表示，美國人就弗洛伊德之死示威，或會是爭取警方改革的轉捩點。他說：「如我們向前走，我們可以將我們正當的憤怒變成和平、持續以及有效的行動，然後這一刻將會是我們國家走在想要符合最高理想的漫展旅途的轉捩點。」

【21:55】美國民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）以及民主黨籍的參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）說，美國總統特朗普在處美國廣泛地區的示威的手法是「懦弱、軟弱以及危險」。

【17:33】美國紐約市一名警長在處至一宗押物店被人闖入的個案時，被一輛黑色轎車撞到，司機駕車逃走。暫時未有人被捕。

受傷警長情況嚴重，頭部及腿部受傷。

【14:19】一名大都會警局警員在6月2日稍晚時間中槍。事件發生在拉斯維加斯大道，當時一場「黑人的命也是命」示威已來到尾聲。

【14:08】密蘇里州聖路易斯市6月2日晚有4名警員中槍受傷，全部已送院，沒有生命危險。密蘇里州聖路易斯市警察局長海登（John Hayden）表示，兩名警員腿部中彈，其中一人腳部中彈，另一人則是手臂中彈。

【14:06】美國多間媒體包括美國有線新聞網絡（CNN）、紐約時報（New York Times）等，6月1日公開一段總統特朗普（Donald Trump）與各州長舉行視像會議時的錄音，這位美國總統在會上稱明尼蘇達州「已是全世界的笑柄」，認為該州在爆發示威的第一天晚上，應對手法不夠強硬。

【12:18】美聯社6月2日報道，芝加哥郊區小鎮西塞羅（Cicero）發生騷亂期間有2人被殺。

【11:48】國民警衛隊目前已動員超過1.7萬名隊員前往23個州和華盛頓哥倫比亞特區協助平息動亂。

【11:27】美媒報道，特朗普曾躲進白宮地堡。特朗普不滿有關報道顯得自己軟弱，指希望在白宮大門外被人看到。警方用催淚彈和橡膠子彈驅趕白宮附近的示威者後，特朗普手持聖經走到教堂，被指是爭取「上鏡」機會。

【11:26】紐約市長白思豪（Bill de Blasio）6月1日表示，他為在示威期間被捕的女兒基婭拉（Chiara）感到驕傲。他表示：「我對此感到佩服，她在那嘗試改變某些她認為不公平的事情，而且是通過一種和平的方式。」

【09:40】紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）和伊利諾伊州州長普里茨克（J. B. Pritzker）表明反對出動軍隊介入平亂。科莫堅稱，只有小部份示威者造成破壞，形容特朗普威脅「號召美國軍隊對抗美國公民」。

【08:20】美國總統特朗普（Donald Trump）6月1日表示，將出動數以千計的武裝士兵制止首都華盛頓的暴力情況，並揚言如果其他地方的市長和州長未能重新控制示威情況，將出動軍隊介入。

【05:54】死者弗洛伊德（George Floyd）家屬的代表律師6月1日發表聲明，透露最新驗屍報吿結果，相信弗洛伊德是因頸部受壓導致當場窒息死亡。

6月1日

【22:48】美國多處暴力示威持續蔓延，截至當地時間5月31日晚，全美至少22個州、接近40個主要城市實施宵禁。有15個州及華盛頓待區已出動國民警衛隊。

【22:26】有人開槍射擊肯塔基州路易斯維爾市有國民警衛隊及警察，他們還火，導致一名男子死亡。

【17:29】美國廣播公司（ABC）報道，5月25日被人拍下對疑犯壓頸，導致非裔男子弗洛伊德死亡的警員紹文，其上庭日期推遲一周至當地時間6月8日下午2時30分。他29日被捕，被控犯有三級謀殺罪和過失殺人罪。

他已被移送到明尼蘇達州橡樹公園高地監獄（Oak Park Heights Prison）。

【17:22】美國自由攝影師、社運家和作家蒂拉多（Linda Tirado）5月29日晚上在明尼阿波利斯市採訪時，被胡椒彈擊中左眼。

《紐約時報》5月30日報道她出院後接受訪問時稱：「當時我正在聚焦拍攝下一個鏡頭，我把相機放下一秒，突然我的臉就爆炸了……馬上，我感覺到我在流血，並尖叫道，『我是記者！我是記者！』」

Photojournalist Linda Tirado was shot in the eye by a rubber bullet while covering an anti-police brutality protest in Minneapolis — one of more than two dozen incidents of journalists experiencing violence while covering the recent demonstrations. https://t.co/o7aMYQa6fX — Vox (@voxdotcom) May 31, 2020

【16:12】《紐約時報》報道，美國境內目前已有至少140個城市爆發示威，最少21個州份啟動國民警衛隊。

圖為5月31日美國佛羅里達州民眾，以行動支持「黑人的命也是命」運動。（AP）

【13:51】美聯社統計顯示，美國目前已有最少4,100人被捕。德州（Texas）、亞利桑那州（Arizona）、喬治亞州（Georgia）、密蘇里州（Missouri）和明尼蘇達州（Minnesota）均已宣布全州進入緊急狀態。

【14:02】紐約市警方5月31日證實，市長白思豪（Bill de Blasio）女兒基婭拉（Chiara）30日晚約10時30分在曼哈頓下城涉非法集結被捕。

【10:48】白宮外亦出現示威活動，特勤局人員據報5月29日晚上，一度把總統特朗普（Donald Trump）藏身在地堡，歷時不足1個小時。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息指，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）和兒子巴倫（Barron Trump）亦有同行。

【08:52】明尼阿波利斯市一輛油罐車5月31日衝向正在西35號州際公路（interstate highway 35 West）上和平遊行示威的民眾，現場多人爭相走避，幸沒有造成傷亡。路透社引述目擊者稱，貨車司機其後下車，示威者隨即衝上前打他。明尼蘇達州公共安全部指出，肇事司機受傷需要送院，並已經被捕。

Today I witnessed pure evil. Thousands and thousands of protestors were PEACEFULLY marching the streets to demand #JusticeForGeorgeFloyd and a gas truck came barreling through the crowd. Pray to whoever you pray to for us all. #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter pic.twitter.com/M4mjHROxD0 — Zachary Donald (@ZachDPfeil) May 31, 2020

【08:40】國民警衛隊在全國派出5,000人，分别部署在15個州及華盛頓哥倫比亞特區，以應對示威活動中的突發事件。另有2,000人會在有需要時出動。

【08:30】至少40個城市及華盛頓哥倫比亞特區，在5月31日實施宵禁。

5月31日

【23:38】弗洛伊德之死引發的示威浪潮由美國蔓延到英國、加拿大及德國。十多名示威者29日到美國駐英大使館前抗議，規模在30日和31日擴大。有數千人在31日下午在倫敦市中心特拉法加廣場開始的抗議活動。示威規模是新冠肺炎疫情以來最大的一次。

【16:53】佛羅里達州傑克傑維爾一名警員被襲擊。當地警長邁克爾・威廉斯（Mike Williams）在30日出席記者會時說：「他頸部是被人用刀刺中或割到，目前人在醫院。」

【16:39】美國民警衛隊被居民拍攝，揚言「將他們點着」（light them up）。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）及霍士新聞網絡（Fox News）等媒體報道一影片。片中畫面顯示，大批荷槍實彈的國民警衛隊員走進明尼阿波利斯市一個住宅區。

拍片的人站在門口拍攝國民警衛隊，他們下令民眾返回堅內。隨後有國民警衛隊成員喊道：「把他們點着！」，並開向朝拍片者的家射擊。當人們返回家中時，他們向民眾發射漆彈。一名民眾的腳被一個罐擊傷，她其後說沒事。

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

【14:00】紐約的示威者與警方發生衝突期間，有警車突然加速撞向人群，導致多人受傷。

↓↓↓點擊以下截圖看事發經過（影片翻攝自Twitter@yashar）：

【13:56】有明尼亞波利斯市居住的華人認為，當地警察與一些白人居民對少數族裔存有「隱形歧視」由來已久。

【11:58】明尼阿波利斯市（Minneapolis）一間夜店的前老闆表示，白人警察喬文（Derek Chauvin）與遭對方壓頸後氣絕身亡的非裔男子弗洛伊德（George Floyd），均曾於她的店內做保安。

【10:32】據美國有線新聞網絡（CNN）統計，美國目前已有16個州的25座城市實施宵禁。美國至少有8個州動員或要求國民警衛軍應對示威。

【10:28】示威規模在5月29日已擴至超過30個城市，最少2人中槍身亡。加州洛杉磯30日宣布實施宵禁，範圍擴大至全城。

【05:40】特朗普在Twitter表示，各州及各城市應該以更強硬的手段對付示威，政府有需要時可以介入，包括安排軍隊協助拘捕。國防部的聲明表示，已經下令現役憲兵部隊戒備，至今未有收到明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）要求協助。