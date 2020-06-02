【美國示威】特朗普稱要出動軍隊　國防部官員抗拒

美國總統特朗普（Donald Trump）表示要出動軍隊鎮壓示威，美國有線電視新聞網絡（CNN）引述國防部官員，稱對此深感抗拒。

美國示威：圖為6月1日，示威者在華盛頓哥倫比亞特區總統公園內抗議。（Reuters）

報道引述美國國防部官員指出，除非地方政府直接提出要求，否則按目前情況無需出動軍隊。一名官員亦指出他對目前出動大量的國民警衛軍感到不安，同時表示有一股力量希望法律要改變，以容許政府動用作戰部隊在境內執法。

美國法律禁止聯邦政府直接動用軍隊在國內執法，但特朗普稱要引用《暴動法》繞過前者出動軍隊。特朗普更在個人Twitter上轉載共和黨參議員科頓（Tom Cotton）要派遣101空降師前往鎮壓，特朗普轉載這段話並稱「絕對正確」。

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喬治亞州國民警衛隊副指揮官、陸軍少將卡登（Thomas Carden）5月31日曾表示，美國不應習慣穿着制服的軍人，要在他們居住的街道上駐守以保護他們安全。但因示威已蔓延全國多地方，各州已派出合共1.7萬名的國民警衛隊處理示威。

特朗普使用的字眼愈來愈強硬，他在6月1日表示要派出「數以千計的重裝士兵」，並使用「統治」（dominate）的字眼說明要「控制城市」，維持秩序。