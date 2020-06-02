【美國示威】品牌譴責種族歧視無實際？L’Oreal遭翻舊帳被批虛偽

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）的死引發全國示威，歐美多地也有人聲援。不少大型品牌亦開腔譴責種族歧視，著名運動用品品牌adidas甚至轉發競爭對手Nike的帖文，實現「大和解」。不過民眾並非對每一個品牌的表態也受落。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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再有黑人遭警察武力對待致死，激起民眾的憤怒。Nike 5月29日發放短片，將品牌知名口號「Just Do It」改為「For once, don't do it.（就這一次，不要這樣做）」，促請大眾不要假裝沒有問題。

短片獲競爭對手adidas轉發，並加上留言：「Together is how we move forward. Together is how we make change.（並肩，我們才前進；並肩，我們才能改變）」。

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020

Netflix 5月30日也發文，指沉默的人便是幫兇，黑人的命也是命，「我們有一個平台，對於我們的黑人會員、員工、創作人和人才，我們有責任發聲。」HBO甚至將公司的Twitter帳戶名稱改為「#BlackLivesMatter」（黑人的命也是命）。Twitter也將公司帳戶的個人資料圖片改為黑色圖示，並加上「#BlackLivesMatter」標籤。

To be silent is to be complicit.

Black lives matter.



We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up. — Netflix (@netflix) May 30, 2020

“Neither love nor terror makes one blind: indifference makes one blind.” — James Baldwin



We stand with our Black colleagues, employees, fans, actors, storytellers — and all affected by senseless violence. #BlackLivesMatter — #BlackLivesMatter (@HBO) May 31, 2020

種族向來是美國的敏感議題。西北大學（Northwestern University）凱洛格管理學院市場學教授切爾內夫（Alexander Chernev）形容，品牌紛紛表態的現象是「品牌行動主義」（brand activism），對此不感到驚訝，不過公司表態前必須慎重考慮。

英國變性模特兒伯格多夫因為發表涉及種族議題言論，隨後遭L'Oreal開除。L'Oreal表態支持黑人群體後，伯格多夫隨即狠批品牌當年未有支持自己。（Twitter：MunroeBergdorf）

曾涉種族議題風波 L'Oreal被批虛偽

部份公司雖然加入聲援，不過隨即遭翻舊帳，被狠批虛偽。全球知名的化妝品公司L'Oreal發文表示與黑人群體團結一致，並承諾支持全國有色人種協進會爭取公義。只是公司在種族議題上劣跡斑斑，商業模式和廣告也被指是從白人消費者角度出發。

網民並沒有忘記L'Oreal於2017年因為種族議題風波解僱英國模特兒伯格多夫（Munroe Bergdorf）。當時，維珍尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）爆發種族衝突，伯格多夫在Facebook發文批評制度的種族歧視。帖文後來因為違反守則遭Facebook刪除，L'Oreal其後開除伯格多夫。

L’Oréal Paris stands in solidarity with the Black community, and against injustice of any kind. We are making a commitment to the @NAACP to support progress in the fight for justice. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/4VDZUAdgXv — L'Oréal Paris USA (@LOrealParisUSA) June 1, 2020

品牌表態姿勢大於實際？

有品牌專家認為，比起發聲明表態，美國企業需要做更多的事情，並列明對抗種族歧視的計劃。市場和產品顧問公司Metaforce共同創辦人亞當森（Allen Adamson）指，對運動表達支持是正確的信息，不過所有人都在趕上潮流。「說與他們站在一起雖然是好，但或許對他們或品牌都沒有意義。或會被視為是機會主義。」

WSL Strategic Retail創辦人利布曼（Wendy Liebmann）對亞當森的說法表示同意，並指除非公司有實際計劃協助解決種族歧視問題，否則沒有理由發出公開聲明。她以健身用品公司Peloton為例子，讚揚公司承諾向全國有色人種協進會捐出50萬美元。