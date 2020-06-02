【新冠肺炎】日本全國突然「秘密」放煙花　祈願疫情消退

日本6月1日在全國放煙花，不過這煙花十分秘密：因為沒人告訴大家會在什麼時候，或在哪裏放。煙花突然在全國各地升起，令民眾十分驚喜並歡呼。

新冠肺炎：煙花的外套上寫着「惡疫退散」。圖為6月1日府中市的工作人員在處理準備燃放的煙花，並以印有祈願疫情消失字樣的紙張封口。（Getty）

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，各地夏天的恆常煙花匯演均延期或取消。全國各地的煙花製造業人士決定組織舉辦活動， 在6月1日晚上8時一同放煙花。

日本放送協會（NHK）報道是次燃放煙花主題為「惡疫退散」，祈求新冠肺炎疫情早日消退。活動共有163間煙花組織參加，主辦單位為防止人們聚集造成感染，事前沒有公布煙花詳情和地點，所以可說這次活動是秘密進行。

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晚上8時，北至札幌、南至鹿兒島及沖繩，幾乎都在同一時間發射煙花。煙花突然在夜空炸烈，讓市民及路過的途人感到驚奇及高興。NHK在各地訪問正在看煙花的途人，有大阪的市民感嘆煙花十分漂亮，有岐阜市的市民表示煙花讓他從疫情消沉中振作，亦有東京的市民希望能如同煙花主題，疫情能盡快結束。