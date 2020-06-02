中方停購美國農產品？美大豆出口協會中國代表：採購按部就班推進

路透社6月1日引述消息人士報道，在美國表示會取消對香港的特殊待遇以懲罰北京後，中國要求國企暫停購買來自美國的大豆和豬肉。美國大豆出口協會中國首席代表張曉平隨後表示，中國採購美國大豆目前正在按部就班推進，似乎並未受到外部因素的影響。

中美達成的第一階段貿易協議中提到，北京方面會購買價值2,000億美元的美國產品，其中大豆佔據一定比重。（Reuters）

路透社6月1日報道，在美國表示將取消對香港的特殊待遇以懲罰北京之後，政府已要求中國國有企業暫停採購。彭博社6月1日引述知情人士消息稱，中國已下令主要國有企業暫停部分美國農產品採購，其中包括大豆和數量不詳的豬肉等農產品。

但路透社在6月2日的報道中補充稱，三名了解交易情況的美國交易商表示，中國國有企業6月1日至少購買了三船美國大豆，總計至少18萬噸大豆，將在10月或11月付運。

美國大豆出口協會方面也表示，中國市場化採購美國大豆目前正按部就班、有條不紊地推進。

根據中美雙方1月份達成的第一階段貿易協議，中國將在兩年內增加購買價值320億美元的美國農產品。根據兩國陸續發佈的相關數據，即便在疫情發生後中國仍在堅持履行這一協議內容，分別購入了數量不等的大豆、豬肉、粟米、小麥等美國農產品。