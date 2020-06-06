【美國示威】1名美軍確診9同袍有徵狀　專家稱或有新一波疫情

美國新冠肺炎（COVID-19）危機尚未結束，黑人之死引發的抗議又突如其來，席捲全美。一名應對抗議的美國軍人感染病毒，專家警示，大規模抗議或帶來新一波疫情。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站6月2日報道稱，6月2日，美國民警衛隊發言人霍克斯（Scott Hawks）對CNBC稱，明尼蘇達州國民警衛隊一人新冠檢測結果呈陽性，且他的9名同事也出現感染症狀，確診感染的軍人已經被隔離。

霍克斯還指出，目前尚不清楚出現新冠症狀的軍人與其他人有多少互動。國民警衛隊計劃對所有執行任務的軍人進行新冠病毒檢測。

報道稱，為應對非裔青年弗洛伊德之死引發的大規模抗議活動，明尼蘇達州國民警衛隊已經部署了近7,000名警察。

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報道稱，流行病學家和公共衛生專家公開擔心，席捲全國的大規模抗議活動，可能會讓冠狀病毒迅速蔓延。

埃默裏大學的流行病學家貝德納西克（Bob Bednarczyk）說，預計在抗議活動中出現的叫喊等行為可能會加劇病毒的傳播。

他補充說，對抗議人群使用催淚瓦斯還可能導致人們咳嗽，並進一步傳播病毒。

他說：「當發生呼吸道疾病大流行時，使用一種導致人們劇烈咳嗽的化學物質可能導致疾病的更大規模的傳播。」

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