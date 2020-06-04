【新冠肺炎】英國商務大臣發言期間身體不適　正接受病毒檢測

英國商務、能源與產業戰略大臣岑浩文（Alok Sharma）6月3日出席國會會議，在發言期間感到身體不適，多次用紙巾拭抹額頭、鼻子及臉頰。岑浩文的一名發言人稱，他已經進行新型冠狀病毒（COVID-19）檢測，並且自我隔離。

岑浩文當日發言時沒有戴上口罩，而當時在座的國會議員之間有保持2米的距離。屬自由民主黨的國會議員歐妮（Sarah Olney）表示，她亦有出席這次國會會議，而岑浩文很明顯從一開始便相當不適；事後她更在Twitter上稱：「我希望他（岑浩文）早日康復，但我對此非常驚訝，想不到他竟決定冒險（出席會議）。」

Just come from the Insolvency Bill in the Chamber. Was very obvious from the start that Alok Sharma was unwell. I wish him a speedy recovery but frankly amazed that he decided to take the risk. — Sarah Olney (@sarahjolney1) June 3, 2020

英國結束容許議員遙距投票的做法後，國會下議院周2日恢復舉行會議，議員需現身國會，就一些法案進行辯論與投票。截至3日，英國累計281,265宗確診個案，共39,811人不治。