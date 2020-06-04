【新冠肺炎】世衛擬重啟羥氯喹臨床實驗　特朗普完成療程沒副作用

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，全球確診個案超過644萬宗、逾38萬人喪生，各國至今仍尋找有效抗疫藥物，世衛（WHO）6月3日準備恢復抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）的臨床測試，而一直對該藥物落力宣傳的美國總統特朗普（Donald Trump）則完成療程，而且沒有出現副作用。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3日表示，組織內的專家建議繼續進行包括羥氯喹在內的測試，首席科學家Soumya Swaminathan指，大家仍欠病人一個明確答案，證實這些藥物是否有效，並期待俄羅斯以阿維法韋（Avifavir）治療的成效。

羥氯喹被指增加死亡率及心律不整情況，因此世衛在5月暫停測試，不過特朗普則繼續為期14天的療程。白宮醫生康利（Sean Conley）3日指，特朗普完成療程後非常健康，但體重比去年增加一磅至244磅。

新冠肺炎：特朗普一直吹噓羥氯喹的成效，更親身上陣服用整個療程。（AP）

世衛決定重啟羥氯喹的臨床測試，但美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）的研究顯示，羥氯喹預防新型冠狀病毒的效果並不明顯。該研究找來821名最近受感染或居住於高危地區的參與者，比較羥氯喹與安慰劑（placebo）的成效，結果發現11.8%使用羥氯喹的人士出現COVID-19病徵，而使用安慰劑而出現病徵的人數則佔14.3%。研究結論認為，兩者比例的相差沒有顯著性差異，換言之羥氯喹不是比安慰劑有效。

另外，該大學亦正進行以羥氯喹作為治療新型冠狀病毒的藥物試驗，預計即將有結果。