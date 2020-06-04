白宮公布特朗普年度體檢結果　稱總統身體健康

美國白宮6月3日公布總統特朗普（Donald Trump）的身體檢查報告結果總結，白宮發言人表示，結果顯示特朗普身體健康。

據美國有線電視新聞網（CNN）6月3日報道，白宮在當日公布特朗普的年度體檢報吿總結。報吿顯示，現年73歲的特朗普體重244磅（約合110.7公斤），身高約1.91米，血壓121/79 mmHG，靜息心率為每分鐘63下，膽固醇達到健康標準。

2019年11月16日，特朗普前往了馬里蘭州的沃爾特．里德陸軍醫療中心（Walter Reed Army Medical Center），並花兩個多小時完成這次報吿中的一部分檢測。而6月3日發佈的體檢報吿，還包括特朗普之後身體狀況的檢測。

白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）稱，這次檢測結果顯示特朗普健康。白宮醫生康利（Sean Conley）也在公開備忘錄中表示，沒發現有什麼重大變化。

康利提及特朗普曾服用羥氯喹的事，康利透露，特朗普服用了兩周一個療程的羥氯喹，期間還配合服用鋅和維他命D。他還寫道，特朗普服藥的決定是在與他的醫療團隊諮詢後做出的，並且一直有心電圖的監測。

備忘錄稱，特朗普在服用羥氯喹後沒有出現副作用，並且之後的新冠病毒檢測呈陰性。

世界衛生組織（WHO）6月3日宣布，基於現有患者病亡率數據，世衛組織決定恢復羥氯喹應用在治療新冠肺炎領域的試驗。而在5月25日，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，出於對藥物安全性的擔憂，世衛組織「團結試驗項目」執行小組決定暫時叫停羥氯喹抗冠狀病毒試驗。