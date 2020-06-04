【美國示威】聯邦執法機關傾巢而出恐「製亂」？　無記認難監察

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡引發全國示威。司法部長巴爾（William Barr）接下「國家任務」，負責主導全國止暴制亂的工作。近日，聯邦執法機關傾巢而出。不過外界擔心，不同機構同時執法或製造混亂，加上有執法人員被發現身上沒有供識別身份的物件，「匿名執法」或加劇對政府的不信任。

除了警察和國民警衛隊之外，多個聯邦執法機關已經投身止暴制亂的工作，包括聯邦調查局、監獄管理局、美國執法官局、酒精、煙草、火器和爆炸物管理局、國土安全調查局、海關與邊境保護局和國防部，連輸安全管理局被獲徵召前往機場保護首都地區的聯邦財產。

在明尼蘇達州，酒精、煙草、火器和爆炸物管理局協助地區警察部門調查騷亂相關的縱火事件，其他部門協助巡邏或調查牽涉暴力和毀壞的案件。據美國傳媒報道，毒品管制局甚至獲司法部發出為期14日的授權，進行「秘密監視」和逮捕涉及毒品以外罪行的疑犯。

《赫芬頓郵報》引述一名司法部高官讚揚巴爾徵召監獄管理局執法人員協助平亂，形容「想法創新」，並指巴爾請他們來是因為他們最擅長的事情就是處理騷亂。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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專家：作用不太 反而造成混亂

警察管理研究論壇（Police Executive Research Forum）行政總裁韋克斯勒（Chuck Wexler）形容，已經不記得對上一次有如此數量的聯邦執法機關一起處理示威是何時，並認為多個機構傾巢而出協助執法只會製造混亂。不同機構有不同的武力指引，以及不同的緩和局勢訓練。

約翰傑伊刑事司法學院的教授奧唐奈（Eugene O'Donnell）認同有關觀點，並指情況猶如派消防員處理警察接到的報案，「他們很多都是調查員。他們不是城市街頭的警察。」學院另一名教授肯尼（Dennis Kenney）表示，政府的目標應該有兩個，一是用國民警衛隊保護示威者，二是用警察追捕犯法的人士，至於其他執法機關作用則不大，不應該參與行動。

圖為6月3日，美國華盛頓白宮附近有執法人員戒備。（AP）

無徽章無名牌 憂難監察執勤行為

示威現場另一個問題則是執法人員身上沒有供識別身份的徽章或相關物件。有記者於白宮附近的示威現場見到全副武裝的執法人員，對方卻拒絕透露身份，身上也沒有徽章或名牌。部份人尚且能夠根據制服辦別出所屬部門，但亦有人於防暴裝備下只穿着淨色上衣，身份無從考究。

▼記者表示，執法人員拒絕透露身份，連所屬部門也無從考究：

Asked who they’re with, these guys say only that they’re with “The Department of Justice.” pic.twitter.com/ciVDtP8ndk — Dan Friedman (@dfriedman33) June 2, 2020

Back outside the White House. Today the perimeter has been pushed back another half block. Federal law enforcement of some kind, but they won’t identify themselves, and all insignias and name plates have been removed. pic.twitter.com/q5dmdMgkLV — Garrett Haake (@GarrettHaake) June 3, 2020

5PM WHITE HOUSE — These are the unidentified DOJ officers holding the perimeter at 15th and H Streets.

They won’t tell the public to whom they report exactly...

It’s generating HUGE frustration here #GeorgeFloyd @WUSA9 pic.twitter.com/GOSbeyplLb — Mike Valerio (@MikevWUSA) June 3, 2020

《赫芬頓郵報》引述司法部高官表示，對於執法人員身份問題只是轉移視線的做法，因為有需要的話，閉路電視輕易就能辨認身份，並指政府是要「確保他們有所需的正當裝備」。

「匿名執法」引起的最大問題便是監管問題。負責內部調查的司法部前監督長布羅米奇（Michael Bromwich）指出，「匿名執法」徹底削弱懲處執法人員行為不當的能力，「你要知道他們是誰，以及代表的機關」。總統特朗普（Donald Trump）和巴爾的強硬取態可能為執法人員提供對示威者使用過份武力的掩飾，沒有後顧之憂。