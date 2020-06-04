美國示威多間Apple Store遭爆竊　蘋果出招令被盜iPhone自動報警

【Apple Store iPhone遭洗劫但變磚兼報警？美國黑人男子遭警暴致死示威浪潮擴大 】針對非裔的種族不平等在美國社會百年來難以解決，舊恨新仇糾結，久不久便發作。為遏止新冠肺炎（COVID-19）瘟疫擴散，美國實拖多個月封城隔離措施，嚴重打擊中下階層經濟民生。上星期黑人男子弗洛伊德（George Floyd）疑遭白人警員喬文（Derek Chauvin）執法時以膝壓頸致死，事件引爆反警暴、聲援黑人民權的大規模示威。後來演變成騷亂，Apple Store更慘成大肆搶掠的對象，面對大量產品如iPhone被劫，蘋果竟有奇招應對？
弗洛伊德事件發生所在地明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）、波特蘭（Portland）、華盛頓特區、三藩市等地都有Apple Store遭破壞玻璃外牆、店內Mac及iPhone等貴重產品被洗劫一空。Apple本來於肺炎瘟疫回落安排美國境內的各間零售店逐步重開，卻因着示威浪潮而擱置計劃，再次關閉全美大部份的Apple Store分店。
不過有疑似入手被盜iPhone的網民發現，這些失竊裝置都被暗中追蹤，且經遙距鎖機而「變磚」。螢幕上更出現文字要求持有者將裝置歸還至指定Apple Store（點擊放大圖片細睇詳情）：
APPLE DISABLED THE PHONES THAT WERE LOOTED pic.twitter.com/9xp1HhOAeR— mJ (@disposablefilms) May 31, 2020
由上圖可見，失竊iPhone亦提示持有者手機已被追蹤，並已通報當地警方。如此一來盜賊不能自用或轉售已變磚的手機，還因着強制追蹤位置而面臨隨時被上門拘捕的風險。但美國警方現正疲如應對示威衝擊和執行宵禁令，有無能力調撥資源人手捉賊就成疑，或許有部份裝置已被賊人迅速拆機販賣零件。
Apple似乎是藉由辨識產品序號而令失機變磚。系統如發現裝置未經正常購買程序便離開Apple Store範圍，就會自動鎖機兼報警。
Apple行政總統庫克（Tim Cook）早於5月29日在Twitter上為是次事件引發的黑人民權運動發聲，是最早公開聲援示威的科技企業高層之一。（Twitter擷圖）
Minneapolis is grieving for a reason. To paraphrase Dr. King, the negative peace which is the absence of tension is no substitute for the positive peace which is the presence of justice. Justice is how we heal.— Tim Cook (@tim_cook) May 29, 2020
點都好，Apple行政總統庫克（Tim Cook）早於5月29日在Twitter上為是次事件引發的黑人民權運動發聲，是最早公開聲援示威的科技企業高層之一。庫克亦於一封給為Apple非裔員工打氣的內部信件中宣佈公司將捐款予相關的非謀利機構，不過庫克並沒有提及Apple Store被搶劫的事情。
資料來源：Patently Apple、Fox News、New York Post、自由時報