美國示威多間Apple Store遭爆竊　蘋果出招令被盜iPhone自動報警

【Apple Store iPhone遭洗劫但變磚兼報警？美國黑人男子遭警暴致死示威浪潮擴大 】針對非裔的種族不平等在美國社會百年來難以解決，舊恨新仇糾結，久不久便發作。為遏止新冠肺炎（COVID-19）瘟疫擴散，美國實拖多個月封城隔離措施，嚴重打擊中下階層經濟民生。上星期黑人男子弗洛伊德（George Floyd）疑遭白人警員喬文（Derek Chauvin）執法時以膝壓頸致死，事件引爆反警暴、聲援黑人民權的大規模示威。後來演變成騷亂，Apple Store更慘成大肆搶掠的對象，面對大量產品如iPhone被劫，蘋果竟有奇招應對？

弗洛伊德事件發生所在地明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）、波特蘭（Portland）、華盛頓特區、三藩市等地都有Apple Store遭破壞玻璃外牆、店內Mac及iPhone等貴重產品被洗劫一空。Apple本來於肺炎瘟疫回落安排美國境內的各間零售店逐步重開，卻因着示威浪潮而擱置計劃，再次關閉全美大部份的Apple Store分店。

不過有疑似入手被盜iPhone的網民發現，這些失竊裝置都被暗中追蹤，且經遙距鎖機而「變磚」。螢幕上更出現文字要求持有者將裝置歸還至指定Apple Store（點擊放大圖片細睇詳情）：

APPLE DISABLED THE PHONES THAT WERE LOOTED pic.twitter.com/9xp1HhOAeR — mJ (@disposablefilms) May 31, 2020

由上圖可見，失竊iPhone亦提示持有者手機已被追蹤，並已通報當地警方。如此一來盜賊不能自用或轉售已變磚的手機，還因着強制追蹤位置而面臨隨時被上門拘捕的風險。但美國警方現正疲如應對示威衝擊和執行宵禁令，有無能力調撥資源人手捉賊就成疑，或許有部份裝置已被賊人迅速拆機販賣零件。

Apple似乎是藉由辨識產品序號而令失機變磚。系統如發現裝置未經正常購買程序便離開Apple Store範圍，就會自動鎖機兼報警。

Apple行政總統庫克（Tim Cook）早於5月29日在Twitter上為是次事件引發的黑人民權運動發聲，是最早公開聲援示威的科技企業高層之一。（Twitter擷圖）

Minneapolis is grieving for a reason. To paraphrase Dr. King, the negative peace which is the absence of tension is no substitute for the positive peace which is the presence of justice. Justice is how we heal. — Tim Cook (@tim_cook) May 29, 2020

點都好，Apple行政總統庫克（Tim Cook）早於5月29日在Twitter上為是次事件引發的黑人民權運動發聲，是最早公開聲援示威的科技企業高層之一。庫克亦於一封給為Apple非裔員工打氣的內部信件中宣佈公司將捐款予相關的非謀利機構，不過庫克並沒有提及Apple Store被搶劫的事情。

資料來源：Patently Apple、Fox News、New York Post、自由時報