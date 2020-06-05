日本十字弓弒親案3死　23歲疑犯抱強烈恨意殺人包括母親與弟弟

日本兵庫縣寶塚市6月4日發生的十字弓弒殺親血案，震驚當地社會。23歲疑犯野津英滉在家以弓箭射向家人，3名死者包括祖母、母親與弟弟。警方事後拘捕他並判定他犯案時持強烈恨意，他自己也供稱本就打算殺死家人。

現年23歲的野津英滉是私立大學的4年級學生，事發時他先殺死47歲的母親真由美（Mayumi）、75歲的祖母野津好美以及22歲的弟弟野津英志後，再打電話把住在別處的49歲伯母野津百合江叫來家中，試圖行凶，野津百合江最後受傷並向外求救。

Police in western Japan have arrested a man on suspicion of attacking his family members with what appears to be a crossbow. Two of them have been confirmed dead. Another two were taken to a hospital. pic.twitter.com/ih7P3IJKL0 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 4, 2020

野津英滉從家門前被捕後，坦承自己用十字弓做案，並供稱就是打算殺了家人。

警方在屋內客廳找到一把長度超過50厘米的十字弓，和40厘米以上的箭。根據警方調查，相信野津英滉用十字弓射出至少5支箭，而且應是近距離放箭。母親和祖母的頭部各中1支箭，弟弟頭部中了2支箭，伯母則是頸部上中了1支箭。

兵庫縣寶塚警署設置的搜查總部目前仍在調查此事，調查顯示，野津英滉對家人及親人抱持強烈恨意，具有強烈謀殺意圖。