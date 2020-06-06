習近平接連同德法領導人通話　韓媒：牽制美國包圍網

中國國家主席習近平繼6月3日晚上與德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話後，6月5日晚上再同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話。韓聯社報道認為，中國想牽制美國包圍網的意圖明顯。

法國總統馬克龍在6月5日晚同習近平通話時表示，期待再次訪華。（AFP）

韓聯社：牽制美國包圍網

韓聯社6月6日報道稱，在美國總統特朗普（Donald Trump）加緊推進擴大七國集團（G7）以建立反華聯盟的背景之下，習近平接連同G7核心成員國德國、法國領導人通話，牽制美國包圍網的意圖明顯。

報道指出，歐盟此前一直努力在中美之間扮演調解人的角色，但最近由於中國全國人大通過香港《國家安全法》及歐盟內部針對中國通訊設備製造商華為的牽制措施等，歐洲對中國的批評輿論正在擴散。這也是習近平接連同默克爾及馬克龍強調中國同歐洲是全面戰略夥伴關係的理由。

習近平：中法保持高水平戰略協調

新華社6月5日報道，習近平在與馬克龍通話中強調，自新冠肺炎（COVID-19）疫情發生以來，中法保持高水平戰略協調，今後要繼續共同支持國際社會團結抗疫，推進兩國機構開展聯合研究，支持疫苗和藥物研發國際合作，加緊落實第73屆世界衛生大會（WHA）共識，加大對世界衛生組織（WHO）支持，開展更多中法非三方抗疫合作，支持非洲等不發達地區國家抗疫。

習近平強調將繼續推動兩國關係健康穩定發展。中國市場對法國開放，希望法方用好商務人員來華「快捷通道」。

馬克龍：法中兩國在抗疫開展良好合作

馬克龍則稱，法中兩國在抗疫方面開展了良好合作，法方希望繼續本着這一精神同中方加強合作，法方讚賞習近平宣布中方將把研製出的疫苗作為國際公共產品，願與中方一起落實好世衛大會共識，支持世衛組織發揮重要作用，同世衛組織加強合作，加大支持非洲國家抗疫。