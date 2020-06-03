特朗普排斥中國　俄羅斯稱擴大G7峰會規模　仍無法確保全面代表性

美國總統特朗普（Donald Trump）欲擴大G7峰會，邀請俄、印、澳、韓等四國，但排斥中國。俄羅斯表示，在產生全球影響的、認真的計劃，執行時很難沒有中國的參與。

由七個工業國主辦的G7峰會在全球政經舞台舉足輕重，圖為2019年G7峰會回顧，請點擊放大觀看：

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俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，美國總統特朗普日前建議七國集團峰會擴大規模，俄方認為即使如此，亦無法保證峰會有全面代表性。

特朗普稱會邀請G7以外的國家參與峰會，又形容七國是一堆「非常過時的國家」（very outdated group of countries），不能適當代表世界正在發生的事（does not properly represent what's going on in the world）。

扎哈羅娃稱認同特朗普的說法。她強調俄羅斯相信有關全球政治以及經濟的問題，不能在「西方國家的專屬俱樂部」之內解決。

她說：「所以，將G7會議擴大的意念，方向大致上是正確的，但這它不能確保它有全面代表性。例如會產生全球影響的、認真的計劃在執行時很難沒有中國的參與。」