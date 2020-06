特朗普排斥中國　俄羅斯稱擴大G7峰會規模　仍無法確保全面代表性

美國總統特朗普(Donald Trump)欲擴大G7峰會,邀請俄、印、澳、韓等四國,但排斥中國。俄羅斯表示,在產生全球影響的、認真的計劃,執行時很難沒有中國的參與。

由七個工業國主辦的G7峰會在全球政經舞台舉足輕重,圖為2019年G7峰會回顧,請點擊放大觀看:

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)說,美國總統特朗普日前建議七國集團峰會擴大規模,俄方認為即使如此,亦無法保證峰會有全面代表性。

特朗普稱會邀請G7以外的國家參與峰會,又形容七國是一堆「非常過時的國家」(very outdated group of countries),不能適當代表世界正在發生的事(does not properly represent what's going on in the world)。

扎哈羅娃稱認同特朗普的說法。她強調俄羅斯相信有關全球政治以及經濟的問題,不能在「西方國家的專屬俱樂部」之內解決。

她說:「所以,將G7會議擴大的意念,方向大致上是正確的,但這它不能確保它有全面代表性。例如會產生全球影響的、認真的計劃在執行時很難沒有中國的參與。」