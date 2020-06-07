馬克龍與習近平通電話　重申繼續支持香港「一國兩制」

在與德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話後，中國國家主席習近平與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月5日進行了電話會談，期間談及香港局勢。

習近平6月5日晚與法國總統馬克龍通電話。中國官方媒體新華社公布的內容顯示，習近平提到，要推進兩國機構開展聯合研究，支持疫苗和藥物研發國際合作，加緊落實第七十三屆世衛大會共識，加大對世衛組織（WHO）支持，開展更多中法非三方抗疫合作，支持非洲等不發達地區國家抗疫。要堅持多邊主義，促進世界和平穩定。

習近平強調，「我願同你保持密切溝通，把握好方向，推動兩國關係健康穩定發展」。中歐是擁有廣泛共同利益的全面戰略伙伴。中方為歐盟一體化取得的進展感到高興，願同歐方加強戰略合作，推進中歐間重大政治議程，支持多邊主義，共同應對公共衛生、氣候變化、生物多樣性保護等全球挑戰，推動中歐關係行穩致遠。

馬克龍則表示，法方願同中方一道，維護多邊主義，加強氣候變化、生物多樣性等領域合作，為世界和平穩定注入更多積極因素。法方高度重視下階段歐中一系列重大交往，願為此發揮積極作用。

另據法國總統府一名官員6月6日對路透社披露，馬克龍向習近平重申，法方認為抗疫當中，合作，透明，科學客觀的「絕對重要性」，世衛組織「核心且不可或缺的角色」，以及國際聯合進行診斷治療，疫苗開發與健康系統支持等的重要程度。

而在電話交談中，兩人也談到香港議題。馬克龍表示正在密切關注香港局勢，並繼續支持中國在香港實行「一國兩制」的原則。同時也重申了法中兩國之間「戰略性合作關係」的重要性，表示希望能夠「避免任何誤會，在尊重實際情況的基礎上進行溝通」。