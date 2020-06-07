傳美國擬撤兵　德國外長指兩國關係複雜

一名美國高官6月5日透露，總統特朗普決定撤走9,500名駐德國美軍。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）6月6日表示對此消息感到遺憾，並形容兩國關係複雜。

有傳美國有意撤走部分駐德國美軍。明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德5月25日被白人警員壓頸致死，觸發全美大規模示威。圖為6月3日，美軍抵達首都華盛頓白宮附近候命。（Reuters）

馬斯指已留意到有關美國有意撤軍的消息，稱很重視以往數十年來與美軍發展的合作關係，認為合作對兩國都有益。他認為美德是跨大西洋聯盟的緊密夥伴，但關係複雜。

有消息指，美國撤軍的決定是由美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）數月以來的推動所致，與德國總理默克爾（Angela Merkel）婉拒赴美出席七國集團（G7）峰會無關。

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日被白人警員壓頸致死，觸發全美大規模示威。馬斯批評特朗普處理示威的手法，表示：「我認為在一個非常緊張、出現更多暴力事件的情況下作出威脅，是個錯誤的做法。」他擔心隨着今年的總統選舉來臨，美國社會會更分裂。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：