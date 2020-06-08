【美國示威】共和黨或陷內訌　特朗普選情有何隱憂？

黑人弗洛伊德（George Floyd）遭暴力執法致死引發全美示威，不少人批評總統特朗普（Donald Trump）應對事件手法，共和黨亦開始有人表示要與特朗普切割。外界擔心共和黨會陷入內訌，不利特朗普在11月總統大選的選情。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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共和黨陷入內訌？

最早公開表態的是前國務卿鮑威爾（Colin Powell），他在6月7日公開批評特朗普，甚至稱自己會票投拜登（Joe Biden）以阻止特朗普連任。鮑威爾擔任國務卿期間的上司、前總統喬治布殊（George W. Bush）雖未有公開表態，但《紐約時報》報道指他不會支持特朗普連任。

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）亦參與「黑人的命也是命」示威，意味最少有3名共和黨成員已表達對特朗普的不滿。

重量級人馬陸續不滿特朗普，共和黨選民亦對這位總統有怨言。路透社聯同益普索（Ipsos）公司6月7日公布的民意調查顯示，37%共和黨人認為國家朝錯誤方向前進，意味共和黨人對政府施政愈來愈悲觀。

美國示威：前國務卿鮑威爾6月7日公開批評特朗普，甚至稱自己會阻止特朗普連任。圖為2004年2月喬治布殊（右）及鮑威爾（左）在白宮開會。（AP）

宗教領袖不滿

特朗普得罪的還有曾經助他登上總統之位的宗教界人士。6月2日曾高調前往聖約翰教堂，期間手持《聖經》。警方用催淚彈和橡膠子彈驅趕白宮附近示威者，被指是為特朗普開路。此事引起華盛頓聖公會教區的巴德主教（Mariann Edgar Budde）等宗教領袖不滿，並指要「遠離這位總統的煽動語言」。

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）指出，特朗普在2016年總統大選中獲得白人福音派基督徒大力支持。宗教領袖公開對特朗普表示不滿，可能會影響11月大選選情。

↓↓↓警放催淚彈驅趕示威者 特朗普手持《聖經》前往教堂：

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黨內仍有強力支持

目前一些民調都顯示特朗普的支持率落後拜登。美國有線新聞網絡（CNN）6月4日報道，特朗普在面對拜登時處於不利位置，在幾個關鍵搖擺州份的支持率都落後，甚至在共和黨傳統票倉德州（Texas），二人也只是旗鼓相當。

外界擔心共和黨可能出現內訌，進一步拖累特朗普選情。路透社民調結果顯示，若現在舉行選舉總統大選，有63%共和黨人仍計劃投予特朗普，但亦有17%共和黨人傾向投票予拜登。

維珍尼亞大學（University of Virginia）選舉分析師康迪克（Kyle Kondik）認為，雖然特朗普目前在共和黨內仍保持強力支持，但亦要關注民調的變動。

美國示威：民主黨的拜登（左）與特朗普（右）會在11月總統大選一決高下，美國輿論同樣猜測拜登可能有暗湧。（AP）

民調不代表一切

特朗普競選團隊發言人珀賴因（Erin Perrine）指出，距離大選仍有5個月時間，目前任何民調都不能清楚反映選舉結果。

回顧2016年總統大選，特朗普也是一直在民調落後，最後反而贏出勝戰，較前民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）取得更多選舉人得票。

這5個月的變數仍有很多，至少共和黨人仍期望，秋季的經濟反彈能提振特朗普選情。美國輿論同樣猜測拜登可能有暗湧，即使目前形勢向好亦不一定能將優勢延續至11月。