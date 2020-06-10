【新冠肺炎．疫情】全球逾723萬人染疫　巴西病例單日增逾3萬宗

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過723萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少41萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月10日上午9時33分，全球確診個案新增51520宗，累計增至7,237,093宗，死亡個案新增2,190宗，累計增至411,144個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月10日上午9時33分，美國有5286宗新增確診個案，累計增至1,979,089宗，死亡個案新增228宗，累計增至111,979宗。美國已有逾2,061萬人接受檢測、逾51.8萬人痊癒。

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俄羅斯：該國6月9日公布新增8,595個確診個案，累計增至485,253個。死亡個案新增171個，累計增至6,142個。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）6月9日數據，該國新增252宗確診病例，累計增至184,193宗。死亡病例新增16宗，累計增至8,674宗。

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韓國：中央防疫對策本部6月10日公布，截至當天零時，韓國24小時內新增50宗新增確診個案，累計增至11,902宗。當天新增2宗死亡病例，全國累計死亡個案數有276宗。

墨西哥：該國衞生部門6月9日公布，新增確診個案4,199宗，累計增至124,301宗。死亡個案新增596宗，累計增至14,649宗。

巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月9日新增32,091宗確診病例，累計確診739,503宗；新增死亡病1,272宗，累計死亡病例38,406宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國。

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伊朗：衞生部6月8日公布，該國新增2,043宗確診病例，累計增至173,832宗。死亡病例新增70宗，累計增至8,351宗。康復人數累計136,360人。

英國：英國6月5日新增1,650宗確診病例，累計確診283,311宗。死亡案例新增357宗，累計40,261宗。

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