【美國示威】種族偏見爭議再起　HBO Max下架《亂世佳人》

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員拘捕後死亡，引發的種族爭議持續，華納媒體旗下串流平台HBO Max在6月9日宣布，將經典電影《亂世佳人》（Gone with the Wind）暫時下架，認為故事涉及種族問題。

美國示威：串流平台HBO Max在6月9日宣布將《亂世佳人》暫時下架，認為故事涉及種族問題。圖為電影1939年在美國上映時的海報。（Getty）

HBO Max指出，《亂世佳人》是時代的產物，故事描繪了一些當時美國社會司空見慣的種族偏見，這些帶有種族偏見的描繪過去是錯，現在也是錯，該公司感到若在沒有任何註釋的情況下，繼續保留影片在在平台上是不負責任。

公司強調將來電影重新上架時，會同時帶出歷史背景等討論，以創造更公義、平等及包容的未來。

《亂世佳人》拍攝於1939年，長達4小時的影片講述美國南北戰爭期間一段愛情故事。該片被認為是其中一部美國經典電影，贏得包括最佳影片在內的8項奧斯卡獎項。

電影自上映以來一直引起極大爭議，批評影片對奴隸制、非裔美國人和南北戰爭的描繪，被指美化奴隸主等。奧斯卡最佳電影《被奪走的12年》(12 Years a Slave) 黑人編劇里德利（John Ridley）早前更公開呼籲將電影撤下，原因是電影歌頌南方邦聯，忽視奴隸制的恐怖。