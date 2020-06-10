【美國示威】浪潮席捲影視業　經典電影長青節目紛紛下架

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員拘捕後死亡，引發的警暴及種族歧視爭議持續，浪潮甚至影響不少影視創作要暫時下架。繼奧斯卡經典電影《亂世佳人》（Gone with the Wind）後，美國長青真人騷節目《警界》（Cops）及英國著名喜劇《小不列顛》（Little Britain）也遭撤下。

Paramount Network決定取消播出《警界》（節目劇照）

Paramount Network決定取消播出真人騷《警界》，該節目自1989年啟播，至今有逾30年歷史，內容展示警察的正面形象，但在如今警暴問題爆發爭議的情況下，該公司決定取消節目，並表示目前未有計劃讓節目回歸。《衛報》稱，該節目展示警察追捕疑犯的畫面，包括踢門、拘捕，高速駕車追緝逃犯等，甚至曾有警察迫使疑犯簽名的場面。

至於另一檔有關警察的真人騷節目《Live PD》也遭A&E Network撤下，該公司表示不知道該節目何時會回歸。

喜劇《小不列顛》遭Netflix及英國廣播公司（BBC）iPlayer等平台下架（節目劇照）

在英國，喜劇《小不列顛》也遭串流平台Netflix及英國廣播公司（BBC）的iPlayer和BritBox等多家平台下架。劇中有白人演員模仿黑人塗黑臉，被指帶有種族主義色彩。英國廣播公司指出，自《小不列顛》播出至今，時代已經發生變化。

經典電影《亂世佳人》下架

華納媒體旗下串流平台HBO Max在6月9日宣布，將經典電影《亂世佳人》暫時下架，認為故事是時代的產物，描繪了一些當時美國社會司空見慣的種族偏見，這些帶有種族偏見的描繪過去是錯，現在也是錯，該公司感到若在沒有任何註釋的情況下，繼續保留影片在平台上是不負責任。