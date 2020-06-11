【新冠肺炎】歐盟：中國與俄羅斯在區內散播不實消息

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球蔓延，關於疫情的消息可謂星羅棋布，但當中夾雜不少虛假消息，歐盟報吿指，中國與俄羅斯散佈疫情的不實資訊。

歐盟委員會6月10日發表報吿指，中國和俄羅斯等外國勢力在歐盟、甚至全世界散佈有關疫情有關的虛假消息，展開針對性的影響行動，削弱民主討論、加速社會兩極分化，從而提升自身形象。

新型冠狀病毒：全球能否成功研製疫苗，是結束疫情的關鍵。（Getty Images）

歐盟委員會副主席朱羅娃（Vera Jourova）指，海外國家資助的政治宣傳利用民眾的恐懼和憂慮散布消息，警吿疫情大流行反映虛假信息可能造成嚴重傷害，甚或可能導致公民死亡，並可能損害當局的抗疫能力，削弱措施成效。

該報告亦不點名批評美國總統特朗普（Donald Trump），指其漂白劑能治抗疫的言論就是典型的虛假信息，而且後果可能非常嚴重。報告提到，有關言論一出，比利時發生與漂白劑相關意外就增加15%。

歐盟認為，Facebook、Google、Twitter和抖音等與歐盟簽署守則的網上平台應該每月提供打擊虛假信息的報吿，詳細說明其推廣權威內容的行動，並限制疫情相關的虛假信息和廣吿。

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