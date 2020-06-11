【中印對峙】印媒：莫迪曾致電中國兩大親密盟友

印度媒體6月11日報道，在中印對峙之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）曾致電中國在東南亞的兩大親密盟友。

據《印度時報》6月11日報道，在中印兩軍在邊境對峙之際，印度總理莫迪曾致電中國在東南亞的兩大親密盟友。文章標題是《在對峙之際，莫迪總理與中國的兩個親密盟友進行了交談》。

這兩個國家就是柬埔寨與菲律賓。根據印度官方的聲明，莫迪在致電柬埔寨首相洪森（Hun Sen）時，強調了印度的「東方行動政策」（Act East policy）。

莫迪在電話中還「回顧了兩國強而有力的發展夥伴關係，包括ITEC（印度技術和經濟合作項目，Indian Technical and Economic Co-operation）下的能力建設計劃，以及湄公河——恒河合作框架下的速成項目。」

莫迪6月9日在致電菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）時表示，印度認為菲律賓是印度太平洋地區的「重要」安全夥伴。莫迪向杜特爾特保證，印度承諾支持菲律賓抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

在致電柬埔寨與菲律賓兩國領導人後，莫迪6月10日還與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），討論了印度和以色列將合作開發新冠肺炎的疫苗、治療方法和診斷方法等問題。

中印兩軍5月初在邊界拉達克（Ladakh）地區爆發對峙事件，中印6月6日舉行了軍長級談判取得突破性進展。

印度政府高級官員9日晚表示，中方撤軍進程已於昨日（8日）開始。「我們也作出回應，撤回我們的軍隊。」這位官員稱「在3個對峙地點，已經恢復現狀。這一過程正在第4個地點展開。」

但是《今日印度》網站6月9日也強調，印度軍隊和中國人民解放軍的對峙仍在班公湖（Pangong Tso）附近繼續。5月，兩軍正是這裏曾發生肢體衝突。