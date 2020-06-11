【美國疫情】確診病例破200萬宗　彭斯否認抗議導致疫情回升

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球繼續蔓延，美國確診病例突破200萬宗，美國副總統彭斯（Mike Pence）6月10日接受訪問時，否認當地的抗議活動導致病例上升。

美國副總統彭斯（左）6月9日戴口罩現身美國國會（美聯社）

美國約翰斯·霍普金斯大學公布的實時統計數據顯示，截至6月11日凌晨1時，美國的確診病例累計2,000,464例，死亡病例累計112,924例。

美國疫情嚴重，確診數字和死亡病例居於全球首位，而美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死引發的全美抗議浪潮，也使得原本就沒有結束的美國疫情出現反彈跡象。

美國有線新聞網絡（CNN）6月10日報道稱，美國19個州的新確診個案數目仍有上升趨勢，其中在西南部的亞利桑那州（Arizona），州政府已要求醫院啟動緊急計劃應對更多病人。報道稱，美國有19個州的新確診數字仍有上升趨勢，另有24個州的數字呈下跌趨勢，7個州的疫情數字趨勢平穩。

美國副總統彭斯（中）6月5日在馬里蘭州一個教會出席活動（路透社）

彭斯：抗議活動後沒看到病例增加

對於抗議是否使得病例上升，美國副總統彭斯6月10日在接受霍士（Fox）商業新聞電視台採訪時予以否認。他說：「我可以吿訴你的是，在首波抗議活動開始約兩週後，我們沒有看到（新冠病毒感染）新病例數量增加的情況。」

對於該現象的原因，彭斯用「美國人有常識」來作解釋。他表示：「許多人在抗議中戴口罩並遵守一定社交距離。」此外，彭斯還補充稱，陽光、濕度和炎熱也有助於減少新冠病毒的傳播。

彭斯在採訪中再次批評中國和世界衛生組織（WHO）沒有應對好疫情，重申美國會追責。

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