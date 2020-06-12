巡警不再配槍　新西蘭宣布取消武裝反應小組

新西蘭警察總監科斯特（Andrew Coster）6月9日宣布，將取消自基督城清真寺槍擊案後試行的配有槍支的武裝反應小組（Armed Response Team）。

新西蘭是少數幾個警察日常執勤時不隨身攜帶槍械的發達國家之一，槍械通常放在警車內，徵得上級許可後使用。（Getty）

新西蘭警察局官網6月9日發表的一份聲明顯示，科斯特在聲明中表示，這一決定是基於公眾意見、試行結果並同社區論壇團體協商後做出的。武裝反應小組顯然不是新西蘭人期望的警務風格，警察將遵循過去的做法，保持「通常情況下不攜帶武器，」並在公眾的支持下行動。

他表示，公眾的感受很重要，新西蘭警方重視與所服務的不同社區之間的關係，並與人們合作，找出一個有效的解決方案。

科斯特還表示，警方正在研究「廣泛的戰術能力」，以確保關鍵的應對方案仍然適合目標。「我們所做的一切，都是為了確保新西蘭人的安全。」

新西蘭國家電台RNZ 6月9日文章稱，在新西蘭警方最終決定不再啟用武裝反應小組後，綠黨和「放下武器新西蘭」（Arms Down NZ）等民間團體也就此表示歡迎。

據澳洲廣播公司（ABC）報道，在新西蘭2019年3月22日發生恐襲後，新西蘭試以武裝反應小組執勤。清真寺槍擊案導致51人死亡，50人受傷，自那以後，新西蘭警方開始在三個涉槍犯罪率較高的地區試行武裝巡邏，試驗已在4月結束。