【新冠肺炎】多州反彈病例破207萬　美國被指放棄抗疫

美國新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情6月13日出現惡化迹象，累計確診突破207萬個，死亡約11.5萬人，數州單日確診個案數字刷新紀錄。

最新統計數字顯示，全美共報吿新冠肺炎確診個案2,074,526個，死亡個案115,436個。

美國《紐約時報》稱，美國疫情出現了一個令人擔憂的情況，在放寬社交距離限制、允許商業重啟後，美國人口最多的兩個州德州和佛羅里達州上周新增確診病例數目刷新單日最高紀錄。

福奇在6月1日表示，與特朗普最後一次互動是在5月18日，當時他與美國各州長進行了電話會議。圖為2020年4月22日，美國總統特朗普在福奇發言並回答問題後離開講台時的反應誇張。（AP）

6月13日，美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、傳染病專家福奇（Anthony Fauci）福奇（Anthony Fauci）表示，這場疫情「遠未結束」。但他所屬的疫情工作小組將要解散。

有聲音認為，特朗普已沒有興趣繼續打這場抗疫戰，他已將心思放在加快重啟經濟活動，以及備戰11月舉行的大選。

數周以前，歐洲的死亡率遠超過美國，現在兩者互換了位置。美國每天仍有約1,000人死亡，在一些放鬆社交距離規定的州中，感染率和住院率都在上升。

加州大學伯克萊分校（University of California, Berkeley）的科學家估計，美國採取的早期封鎖措施阻止6,000萬人感染，也就是大約有25萬人免於死亡。

現在防疫的規範正在解除，特朗普6月19日將重啟連任競選活動，在俄克拉何馬州舉行一場全規格的競選集會，這是自3月初以來特朗普的首次集會，這將為美國人不受限制地重新開展聚眾活動開綠燈。

那麼，很有可能發生什麼事？最有可能的結果是，接下來數個月中會有第二波新冠疫情。上周日（6月7日），全球新增感染病例為13.6萬例，創下單日紀錄，每7例中就有1例在美國。

由「黑人弗洛伊德之死」引發的示威騷亂讓疫情關注度急速下降：

+ 20 + 19 + 18

不過，一個與之相關的結果是，對於11月美國大選的影響。隨着封鎖措施放鬆，短期經濟活動將會回升。這是特朗普獲得連任的唯一希望。美國有線新聞網絡8日公布民調結果，顯示總統特朗普的支持度落後民主黨總統參選人拜登達（Joe Biden）14個百分點，

美國被指在「抗疫戰」結束之前就離場。但一個國家的強大程度，取決於它阻斷感染鏈的集體意志。結果將是，美國呈現出「補丁式疫情地圖」。如果美國人拒絕並肩戰鬥，那麼即使美國擁有世界上最好的實驗室也無濟於事。