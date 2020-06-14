【美國示威】美國駐韓國大使館掛直幡聲援抗爭

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死觸發全美多地示威抗議，並蔓延到其他國家，6月13日可說是首度有美國駐外機構公開以這種方式聲援。美國駐韓國大使館外牆懸掛寫有「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）直幡，大使館6月13日在Twitter發表附有直幡照片的文章，聲援和平示威的美國同胞。

圖為6月14日韓國首爾美國駐韓大使館外牆掛有「黑人的命也是命」的直幡。（Reuters）

駐韓大使館在Twitter表示，美國同胞為事件感到悲痛，他們和平示威要求積極改變，大使館會和他們團結一致，「我們『黑人的命也是命』直幡展示，在我們要努力成就一個更具包容性和公正的社會之時，我們支持對種族不公平及警察暴力的抗爭。」

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駐韓大使哈里斯（Harry Harris）同日轉推貼文稱「美國是自由和多元化國家……從多元化之中，我們獲得我們的力量」。

↓↓↓駐韓大使哈里斯6月13日轉推駐韓大使館的推文