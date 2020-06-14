【美國示威】特朗普推遲選舉造勢集會　避免撞上六月節

美國總統特朗普（Donald Trump）6月13日宣布，將原定在6月19日在塔爾薩（Tulsa）舉行的競選集會，推遲1天後的20日舉行，被視為是對近日抗議種族歧視示威的讓步。

圖為6月13日，示威者在華盛頓的特朗普酒店前，為黑人弗洛伊德遭警察暴力執法死亡抗議示威。（Reuters）

特朗普13日在個人Twitter上表示，將推遲出原定在19日在塔爾薩舉行的競選集會一天。特朗普表示他的非裔美國朋友和支持者向他提出建議，出於對這個特別假日的尊重，決定響應他們的要求延期。

6月19日又稱為「六月節」（Juneteenth），節日紀念在南北戰爭結束後，德州在1865年6月19日宣布遵從《解放奴隸宣言》，成為全國最後一個正式解放黑奴的南方邦聯州，日子對美國黑人有重要意義。

同時塔爾薩曾在1921年5月爆發嚴重種族騷亂，當年有白人及警察襲擊當地有「黑人華爾街」之稱的商業區，導致多達300名黑人死亡，被視為美國史上最嚴重的種族暴力事件之一。

特朗普選擇在6月19日於塔爾薩舉行選舉集會，一度被批評是無視反對種族歧視訴求。美國《紐約時報》引述消息指，特朗普的競選團隊最初在選定時間地點後才意識到日子及選址可能造成衝突，但決定繼續進行，直到特朗普決定延期。

評論認為特朗普罕有地接受意見，避免在最敏感的日子舉行選舉集會，被視為是對近日抗議種族歧視示威的讓步。

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