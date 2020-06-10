俄羅斯軍事專家：中國宣布在高超音速巡航導彈引擎取得突破性進步

俄羅斯衛星網6月9日刊登俄羅斯軍事專家卡申（Vasily Kashin）的文章，稱很多中國媒體近日報道了中國科學家在研製和試驗超音速燃燒衝壓引擎領域獲得了巨大的成功，他評價研製出新型導彈引擎對發展中國導彈規劃的意義。

中國研製的超燃衝壓引擎在試驗台上實現了連續600秒的運行時間，這打破了美國的紀錄。中國媒體將其與美國X-51高超音速飛行器研究機創造的210秒相比。這是否意味着中國在研製高超音速巡航導彈領域將超過美國和俄羅斯，這是否是巨大的軍事突破？

中國約從2015年開始對採用超燃衝壓引擎的高超音速巡航導彈進行試驗，這比俄羅斯和美國起步都晚。俄羅斯目前正在對3M22 「鋯石」高超音速巡航導彈進行測試，專家推斷它將於近幾年列裝部隊。美國與「鋯石」類似的導彈尚處試驗過程中，專家預計它們列裝部隊的時間會大大晚於俄羅斯「鋯石」導彈。同時必須考慮到，俄羅斯和美國自冷戰時期開始就在研製這種武器方面做了大量工作，而中國類似的計劃則是全新的。

研製超燃衝壓引擎是極端複雜的。採用超燃衝壓引擎的巡航導彈是最複雜和完善的高超音速武器。目前，俄羅斯軍隊列裝的有兩種高超音速武器。一種是有高超音速滑翔彈頭的「先鋒」洲際彈道導彈，另一種是由米格-31K高速截擊機搭載的「匕首」高超音速巡航導彈。中國現有的是東風-17高超音速滑翔導彈。

上述所有這些高超音速武器都沒有安裝引擎。它們利用彈道導彈載體達到需要的速度（「匕首」還使用飛機）。因此，這些武器比採用超燃衝壓引擎的高超音速巡航導彈要簡單很多。而後者的引擎使用大氣層中的氧氣在飛行全程提供動力，這可以大大提高導彈的機動性和射程。

在地面試驗台上重建超燃衝壓引擎的工作環境是極端複雜的。地面試驗是必需的階段，接下來還將進行複雜的飛行試驗階段，科研人員在此時間努力讓超燃衝壓引擎儘可能長時間地工作。為了進行試驗使用專門的試驗飛行器。比如，蘇聯在S-200防空導彈系統作戰部安裝了高超音速引擎，將其變為試驗飛行器。組織這樣的試驗本身就是複雜的問題。

這樣，比較超燃衝壓引擎在地面試驗台上和飛行器上的工作時長不是很合理。為了評價中國的成績，我們應該首先了解中國研製的超燃衝壓引擎在實際飛行中工作了多久。

毫無疑問，中國將自己打造出採用超燃衝壓引擎的高超音速巡航導彈。總而言之，中國在研製高超音速武器方面已經取得了輝煌的成就。這個技術課題的異常複雜性有理由讓人推測，解決這個技術任務尚需更長的時間。