美國加州警員擊斃一名疑似持槍男子　目擊者：他手持電筒

美國加州聖貝納迪諾（San Bernardino）警察局6月14日表示，警員13日晚上於當地加油站與一名疑似持槍男子對峙時擊斃對方。有目擊者指，死者曾手持電筒，相信警員誤以為是槍械。

警方發聲明表示，他們13日晚上8時30分前接報，指有一名男子在街上揮動手槍。警員到場後，男子仍手持貌似黑色手槍的物體。

據網上流傳影片，至少一名警員命令男子放下槍械，雙方僵持20多秒後，多名警員開槍。男子中槍被送往醫院後證實不治。

↓↓↓網上流傳事發的影片

警方表示，死者是拉丁裔，但在最初接報時，他被形容是白人，目前仍未能證實死者身份。

便利店收銀員米蘭達（Delina Miranda）是目擊者，她在事發前曾看到男子用電筒在垃圾堆翻找垃圾，並認為警方誤將電筒當槍械。另一名目擊者亦指，男子似乎手持電筒。

警方未有公布是否在現場找到槍械，只在Twitter發布一些相片，其中可看到男子一度手持類似手槍的物體，並指向警車。

↓↓↓聖貝納迪諾警察局在Twitter發布相關相片