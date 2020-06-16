澳洲外交部發布被判死刑公民家人聲明　冀外界停止猜測

在中國接連發布多項針對澳洲「懲罰」措施後，一名澳洲公民在中國被判處死刑。包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在內政府人員紛紛表態，這一事件可能對本已陷入低谷的中澳關係雪上加霜。

6月15日，吉萊斯比的家人通過澳洲外交部發表聲明，稱對他的遭遇極為悲傷，並請求他的友人不要再對他的境況發表猜測，這樣作「無助於他的案子」。聲明稱，家人不會做出任何公開置評，希望媒體「在此艱難時刻尊重我們的隱私」。

澳洲總理莫里森6月15日表示，澳政府與中國有關部門就此案在多種渠道保持接觸，澳洲正在尋求與被判處死刑的澳洲籍男子吉萊斯比（Karm Gilespie）接觸。「我們將繼續向吉爾斯皮先生提供領事協助，並讓中國介入他的案子。」

莫里森在聲明中對澳洲公民在中國被判死刑感到悲傷，重申澳洲反對對任何罪行使用死刑。

澳洲政府在4月呼籲國際社會，針對新冠肺炎疫情的源頭展開獨立調查，此舉遭到北京反對，並威脅可能採取反擊措施。圖為一名外國記者在北京接受新冠肺炎的檢測。（Reuters）

廣州市中級人民法院上6月10日對澳洲籍被吿吉萊斯比走私毒品案作出一審判決，以走私毒品罪判處其死刑，並沒收個人全部財產。根據中國法律，他有10天時間提出上訴。

德國之聲6月15日稱，對吉萊斯比的死刑判決可能給困難重重的澳中外交和經貿關係雪上加霜。中國是澳洲最大的貿易伙伴，也是留澳國際學生和遊客的一大主要來源。但是近年來，兩國關係陷入低谷，尤其在澳洲呼籲對新冠病毒起源進行獨立調查後，中國反應強烈，澳中關係進一步惡化。