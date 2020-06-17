【一分鐘看世界】中印致命衝突、朝鮮炸聯絡辦公室、LGBT平權

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今天是6月17日星期三。陰晴不定的一天，你需要知道的國際新聞：

中印致命衝突

印度軍方6月16日發表聲明稱，中印士兵6月15日再次發生衝突，印度方面有三人死亡，包括一名軍官和兩名士兵，其後更指死亡人數增至20人。《環球時報》則有記者轉載消息指，中方解放軍有5人死亡、11人受傷，但該報之後也表示，未能確認有關消息。這是中印45年來首次致命衝突，印媒爆料指印軍是被中方石塊砸死。印度學者就認為，事件會令中印友好關係終結……（按此閱讀更多

圖為2020年6月15日印度軍方車隊出現在靠近邊境的甘德巴爾地區（Ganderbal）（路透社）

朝鮮炸聯絡辦公室

朝鮮證實在6月16日下午已完全摧毀位於朝鮮開城工業區的韓朝聯絡辦公室韓國國防部表示，若朝方發起軍事挑釁，將強力應對；美媒就評論事件稱，此事極具挑釁性。該辦公室建設費達170億韓圜（約1.1億港元），以及韓國有意派特使到平壤的希望，就因為金與正一句說話而「粉碎」。

朝鮮向外界解釋的官方理由，是不滿韓國脫北者團體向朝鮮方向散布反朝傳單。類似的單張內容層出不窮，甚至曾出現朝鮮第一夫人李雪主變成日本AV女優的改圖……（按此閱讀更多

韓朝關係：圖為2018年9月韓國與朝鮮的首個聯絡辦公室揭幕。（AP）

LGBT平權

美國最高法院6月15日裁定，性小眾人士（LGBT）包括女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）受到民權法案第7章保障，免受職場歧視。此裁決被視為自最高法院2015年裁定全國同性婚姻合法化以來，LGBT人士爭取權益的重要一刻。自由並非必然，印尼就有女同志因女扮男裝結婚被捕……（按此閱讀更多

美國示威及疫情

美國經濟受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重創，該國媒體6月15日稱，華府正在準備一項接近1萬億美元的基礎設施方案，以推動刺激世界上最大的經濟體系復甦。同時，食品和藥物管理局（FDA）6月15日撤回一項允許醫護人員使用抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）來治療新冠肺炎患者的緊急授權。美國有衞生專家擔心，抗議活動會導致新冠肺炎病例急劇增長……（按此閱讀更多

類固醇成抗疫救星？

全球各國紛紛研究有效抗疫的藥物，其中在英國牛津大學研究團隊就取得突破，他們發現一種價格並不昂貴的類固醇能有效減低新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）重症患者的死亡率，為有大量確診病例的貧困國家帶來希望……（按此閱讀更多

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