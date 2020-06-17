【一分鐘看世界】中印致命衝突、朝鮮炸聯絡辦公室、LGBT平權

今天是6月17日星期三。陰晴不定的一天，你需要知道的國際新聞：
中印致命衝突
印度軍方6月16日發表聲明稱，中印士兵6月15日再次發生衝突，印度方面有三人死亡，包括一名軍官和兩名士兵，其後更指死亡人數增至20人。《環球時報》則有記者轉載消息指，中方解放軍有5人死亡、11人受傷，但該報之後也表示，未能確認有關消息。這是中印45年來首次致命衝突，印媒爆料指印軍是被中方石塊砸死。印度學者就認為，事件會令中印友好關係終結……（按此閱讀更多）
圖為2020年6月15日印度軍方車隊出現在靠近邊境的甘德巴爾地區（Ganderbal）（路透社）
朝鮮炸聯絡辦公室
朝鮮證實在6月16日下午已完全摧毀位於朝鮮開城工業區的韓朝聯絡辦公室。韓國國防部表示，若朝方發起軍事挑釁，將強力應對；美媒就評論事件稱，此事極具挑釁性。該辦公室建設費達170億韓圜（約1.1億港元），以及韓國有意派特使到平壤的希望，就因為金與正一句說話而「粉碎」。
朝鮮向外界解釋的官方理由，是不滿韓國脫北者團體向朝鮮方向散布反朝傳單。類似的單張內容層出不窮，甚至曾出現朝鮮第一夫人李雪主變成日本AV女優的改圖……（按此閱讀更多）
韓朝關係：圖為2018年9月韓國與朝鮮的首個聯絡辦公室揭幕。（AP）
LGBT平權
美國最高法院6月15日裁定，性小眾人士（LGBT）包括女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）受到民權法案第7章保障，免受職場歧視。此裁決被視為自最高法院2015年裁定全國同性婚姻合法化以來，LGBT人士爭取權益的重要一刻。自由並非必然，印尼就有女同志因女扮男裝結婚被捕……（按此閱讀更多）
美國示威及疫情
美國經濟受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重創，該國媒體6月15日稱，華府正在準備一項接近1萬億美元的基礎設施方案，以推動刺激世界上最大的經濟體系復甦。同時，食品和藥物管理局（FDA）6月15日撤回一項允許醫護人員使用抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）來治療新冠肺炎患者的緊急授權。美國有衞生專家擔心，抗議活動會導致新冠肺炎病例急劇增長……（按此閱讀更多）
類固醇成抗疫救星？
全球各國紛紛研究有效抗疫的藥物，其中在英國牛津大學研究團隊就取得突破，他們發現一種價格並不昂貴的類固醇能有效減低新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）重症患者的死亡率，為有大量確診病例的貧困國家帶來希望……（按此閱讀更多）
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