【一分鐘看世界】美國確診回升、非裔聖地示威、韓朝關係跌宕起伏

今天是6月16日星期二。陰晴不定的一天，你需要知道的國際新聞：

亞特蘭大示威

美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）黑人布魯克斯（Rayshard Brooks）遭白人警員擊斃案，布魯克斯的驗屍報告在6月14日出爐，確定死者死於槍殺。在弗洛伊德的死亡後，社會已有呼聲要求警察改革，亞特蘭大的事件再度讓人關注，美國警方是否太易使用致命武力。事發的亞特蘭大市，素有「非裔美國人聖地」的美稱，然而此地非裔人數佔多，不等於非裔人士在警察面前所遇風險較低……（按此閱讀更多）

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

+ 16 + 15 + 14

美確增回升原因是？

美國6月13日有25,302人感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），多個州份的疫情出現反彈情況。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）6月14日公布，近日接到逾2.5萬宗來自州內多地的違反抗疫規則投訴。他警告或會因此暫停部分地區的重啟經濟計劃。疫情有反彈趨勢，有分析指這可能是由於各州重啟經濟活動，加上近日的示威活動，讓人擔憂會否出現第二波疫情爆發……（按此閱讀更多）

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

《南北共同宣言》20周年

6月15日是《南北共同宣言》簽署20周年的日子，當年此宣言為韓國及朝鮮帶來和解的希望。然而，近日韓朝關係惡化，朝鮮更因脫北者散發反朝傳單一事威脅動武。韓國總統文在寅15日呼籲朝鮮不要停止兩國關係的和平進程，而韓國會致力實行韓朝峰會的協定……（按此閱讀更多）

菲律賓「新聞戰士」罪成

菲律賓異見記者雷薩（Maria Ressa）15日被判網路誹謗罪成立，她和新聞自由團體都認為，本案目的是出於菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府的政治動機。人權團體指，本案是對菲律賓新聞自由的「毀滅性打擊」。雷薩身處的國家，是被稱為對記者來說，其中一個危險的國家……（按此閱讀更多）

編輯精選

11月3日美國選民還能正常投票嗎

【新冠肺炎】來自市場的警告 美股再震宣示疫情危機未過

拆除雕像並不改善種族歧視 反思歷史不應陷入虛無主義

必看話題文章

泰國擬實施安全旅行圈計劃 每天允許1000名遊客入境

【獅骨無存】南非獅子遭獵殺取骨成中藥材 專家警告細菌傳染風險

新西蘭網紅6年減掉90公斤 減肥心得：從新鮮食物與運動下手

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。