【新冠肺炎】美國研究證實　戴口罩明顯減低病毒傳播風險

全球受到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情肆虐近半年,不少地方都規定民眾外出時戴口罩。美國一份研究證實,戴口罩或阻止數以萬計的人感染病毒。

美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,PNAS)6月12日公布研究報告,以意大利北部及紐約市分別在4月6日及17日實施口罩令後的情況為研究例子。

經推算,截至5月9日,該兩個地方的感染數目分別減少逾7.8萬及6.6萬宗。其中在紐約,實施口罩令後,市內的感染率以每天3%的速度下跌,而全國其他地區的新增個案則持續上升。

報告認為,兩地在口罩令前,曾要求民眾遵守社交距離、隔離檢疫和消毒雙手等措施,但這些措施都只是減少直接接觸病毒的可能,而新型冠狀病毒主要透過空氣傳播,口罩可以阻止飛沬和帶有病毒的氣溶膠,是大幅減少感染數目的主要因素。

美國最近多場反種族歧視集會,總統特朗普(Donald Trump)亦準備舉行競選集會,國家過敏症和傳染病研究所(NIAID)總監福奇(Anthony Fauci)接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時強調,出席集會的人士應戴上口罩,減低散播病毒風險。

