【美國示威】亞特蘭大收緊警方使用武力規則　特朗普將簽改革命令

美國再有黑人在被白人警員拘捕期間致死。亞特蘭大（Atlanta）市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）6月15日宣布簽署行政命令，大幅收緊警隊使用武力的規則。總統特朗普（Donald Trump）亦將簽署警隊改革行政命令。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

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非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）被白人警員拘捕期間遭擊斃，再激起警隊使用過份武力的爭議。博頓斯宣布收緊使用武力的規則，要求警員使用致命武力前必須採用勸降技巧，有警員使用不合理武力時，其他警員也有責任介入。警員只可以使用客觀合理的武力保護自己和他人，作出拘捕和控制場面。

特朗普則宣布將於6月16日簽署警隊改革行政命令。特朗普在白宮出席圓桌會議時，拒絕透露命令詳情，不過再次強調法律和秩序，並指行政命令將會非常全面。他也指，政府已經採納多個執政機關的建議。

政府高官向記者透露，改革內容包括建立資料庫追蹤多次涉及不當行為的警員，並加上字眼鼓勵警方處理無家者、精神疾病和上癮問題時邀請精神健康專家參與。官員透露，行政命令還會利用聯邦撥款激勵警方達到武力使用的認證標準。預期特朗普將促請國會通過額外立法。行政命令未有回應執法期間牽涉的種族歧視問題。