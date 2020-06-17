【中印衝突】兩國外長通話　王毅：要求印度徹查及嚴懲肇事者

中國與印度軍隊6月15日在邊境地區再次發生衝突，並罕見地導致人員死亡。兩國外長6月17日緊急通話。

中國外交部6月17日發表聲明說，2020年6月17日，國務委員兼外長王毅同印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通電話。

王毅表示，6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。他稱，印軍的這一冒險行徑嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本準則，中方再次向印方表示強烈抗議。

王毅說「我們要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生。印方務必不要對當前形勢做出誤判，務必不要低估中方維護領土主權的堅定意志。」

王毅強調，中印兩國都是10億級以上人口的新興力量，加快實現自身發展振興是我們各自肩負的歷史使命。他稱，為此，雙方相互尊重、相互支持是正道，符合兩國的長遠利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，違背兩國人民的根本願望，雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就妥處邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。

雙方同意公正處理

根據中方聲明，蘇傑生則介紹印方的立場，並表示印方願從兩國關係大局出發，同中方落實好兩國領導人共識，通過對話和平解決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。

聲明稱，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降温，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平安寧。