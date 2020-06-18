【中印衝突】印媒：印軍18人重傷留院治療　其中4人危重

中印軍方6月15日晚在邊境實控線附近的拉達克（Ladakh）地區加勒萬河谷（Galwan Valley）發生致命的暴力衝突，為逾40年來首次，雙發均有傷亡。印度軍隊死亡20人外，有18人正在醫院緊急救治。

「今日印度」新聞網（India Today）當地時間6月18日引述消息人士透露，除去被殺害的20名將士，軍隊另有18名傷者正在軍事醫院救治，其中4人危重，但目前能夠通過治療維繫生命。

此外，今日印度引述匿名人士透露，還有58人受傷較輕、正在醫院觀察；預期兩周能再回到部隊效力。

《印度時報》6月17日引述的多名消息人士亦透露，4名印度士兵6月15日晚上與中國軍隊發生暴力對峙後，處於病危狀態。

至於中方的傷亡數字，印度政府消息人士引述一份美國情報披露，中國軍方35人死亡、重傷。另有兩家印媒，印度Times Now新聞頻道和印度亞洲國際新聞社（ANI）6月17日引述政府消息人士透露，中方死亡、重傷是43人。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進6月16日在Twitter透露中方有人員傷亡，未提數目，「中方沒有公布解放軍的傷亡人數，是因為中方不希望兩國人民對傷亡人數進行比較，以免引發公眾情緒。這是北京的善意。」