【中印衝突】印度反華情緒升溫　部長倡關閉所有中菜餐廳惹爭議

中印關係因兩軍邊境衝突而變得緊張後，當地反華情緒升溫，印度社會公正和權利部（Ministry of Social Justice and Empowerment）部長阿塔瓦萊（Ramdas Athawale）6月18日表示，應該關閉印度所有售賣中國菜的餐廳和酒店，並且抵制所有中國製造的產品，引起爭議。

《印度斯坦時報》6月18日報道，阿塔瓦萊在Twitter寫道「中國是一個背叛的國家。印度應該抵制所有中國製造的產品。中國菜、在印度出售中國菜的所有餐館和酒店都應該關閉。」

但他的言論在當地引來爭議，既有不少網民支持這位部長的倡議，也有不少網民認為這是不合邏輯，因為有很多餐廳只是名義上售賣中式食物，但其實該些食物完全在印度製造。

The 'Chinese' food popular in India is actually a delicious variation on the insipid original. It is Chinese in name only, taste/aroma/ingredients/chefs are all Indian! — RD (@DharRenuka) June 18, 2020

印度除了有官員提出排華的言論外，反華情緒在印度民間蔓延。印度貿易組織全國貿易商聯合會 （Confederation of All India Traders）6月初發起一項全國運動，全印度由6月10日起抵制中國貨品。民間亦提倡「印度經濟圈」，發起行動抵制中國貨，「#BoycottChineseProduct」（抵制中國貨）成為網絡話題。

至於兩國官方方面，中印外長在6月17日通電話，中方聲明提到雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降温，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平安寧。中國外長王毅又要求印方對事件開展徹底調查，嚴懲肇事責任人。