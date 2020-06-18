【博爾頓新書】特朗普被指求習近平助連任　萊特希澤：完全不真實

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）出版新書大爆白宮內幕，包括指總統特朗普2019年6月曾尋求中國國家主席習近平協助，以幫助特朗普在11月大選連任。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）6月17日則表示，博爾頓的說法「完全不真實」（absolutely untrue）。

萊特希澤17日出席參議院財政委員會聽證會時，遭議員要求回應事件，萊特希澤說「完全不真實，從來沒有發生。我當時在場，我沒有那件事曾經發生的回憶。我不相信是真的，我不相信這曾經發生過。」

多間美國媒體6月17日披露博爾頓新書《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）的部分內容，書中提到特朗普與習近平在2019年6月閉門會面時，特朗普突然把話題扯到美國總統大選，暗示中國的經濟實力，並懇求習近平可以確保自己連任。博爾頓又提到特朗普當時強調農民及中國採購美國大豆及小麥對選舉結果的重要性。

除此之外，博爾頓的新書內容也大爆其他白宮內幕，包括美國國務卿蓬佩奧曾私下罵特朗普一派胡言、特朗普認為介入委內瑞拉政變「很有型」等。特朗普則否認博爾頓所寫的大部份內容，並怒斥對方是「騙子」。