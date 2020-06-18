【博爾頓新書】特朗普怒斥騙子　自認對華最強硬　質疑著作違法

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書披露白宮內幕，投下重磅炸彈。總統特朗普（Donald Trump）6月17日接受《華盛頓日報》和霍士新聞頻道節目《肖恩．漢尼蒂》（Hannity）訪問時分別否認博爾頓所寫的大部份內容，並怒斥對方是「騙子」。

博爾頓和特朗普因為伊朗、朝鮮、烏克蘭和塔利班問題出現分歧，前者2019年9月請辭，不過後者聲稱博爾頓是被解僱。圖為2019年9月30日，美國前國家安全顧問博爾頓在華盛頓出席活動。（美聯社）

自認對中俄華為最強硬

新書《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）提到，特朗普曾要求中國國家主席習近平協助爭取連任。特朗普回應指，「沒有人比起我對俄羅斯或中國更加強硬。甚至沒有人接近（我那般強硬）。中國每年向我們支付數以十億計美元。他們（之前）從來沒有給過我們10分。」

特朗普同時否認曾向習近平表示認同設置新疆教育營，提到當日他已經簽署《維吾爾人權法案》。對於博爾頓指，特朗普同意放寬對華為和中興的限制，是希望於貿易談判取得「甜頭」，特朗普沒有否認，但指沒有人比起他對華為更加強硬。

不滿博爾頓鷹派主戰作風

博爾頓是著名的鷹派官員，對外交政策持強硬態度。特朗普接受訪問時批評博爾頓2003年主張入侵伊拉克。他指，博爾頓是當年其中一名主戰的人物，但結果不理想。特朗普透露，博爾頓早期出任國家安全顧問時，曾要求幕僚為前總統小布殊任內出兵伊拉克的決定辯護，特朗普感到不滿，「他無法向我解釋。我問，『你這樣說是否為了自我感覺良好，還是因為你真心這樣認為？』他說，『我真的這樣認為。』」

特朗普也透露，曾多次阻止博爾頓促使美國開戰，不過拒絕舉出例子，「我不想說——如果我寫書就會說出來。不過沒有人在乎博爾頓。」

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▼特朗普指博爾頓是心懷不滿的「蠢材」，只想開戰：

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

「白宮所有人都討厭他」

著作提到，新加坡「特金會」期間，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾向博爾頓「傳紙仔」，指特朗普「一派胡言」（so full of shit）。不過特朗普否認與蓬佩奧關係緊張，形容二人「關係良好」。

特朗普直斥博爾頓是騙子，「白宮所有人都討厭他」，「他完全不討人歡心，也不太獲得尊敬。當我們認識他愈多，他得到得尊敬愈少。個人而言，我認為他是瘋狂的。」他指，將博爾頓留在白宮是談判工具，用來對其他國家領袖增加阻嚇。

特朗普形容，博爾頓是沒有前途的人（washed-up guy），「他沒法得到參議院確認提名。所以我給了他不用參議院確認提名的職位。」

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美國司法部目前尋求阻止著作出版。特朗普認為，博爾頓的新書違反法律，指內容是高度機密，博爾頓沒有取得許可。

過往雖然曾有不同記者、職位較低的前官員以及匿名高官著書披露白宮內幕，不過今次是是首次有參與外交決策的主要高官「爆料」，加上博爾頓一直是共和黨人物，內容相對有份量。