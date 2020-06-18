【博爾頓新書】拜登：若內容屬實　特朗普違背保護美國利益職責

2020年是美國大選年，美國總統特朗普（Donald Trump）面臨連任選舉考驗。繼美國前國安顧問博爾頓（John Bolton）的新書爆料，指控特朗普為連任曾求助中國國家主席習近平後，代表民主黨出戰的參選人拜登（Joe Biden）也對特朗普展開攻擊。

對於博爾頓的爆料，民主黨總統提名人拜登6月17日在Twitter上回應說，如果博爾頓描述的內容屬實，這不僅在道德上令人反感，而且違背了特朗普保護美國利益和捍衛美國人價值觀的神聖職責。

If John Bolton's accounts are true, it’s not only morally repugnant, it’s a violation of Donald Trump’s sacred duty to the American people to protect America’s interests and defend our values. — Joe Biden (@JoeBiden) June 17, 2020

目前多個民調顯示，拜登的支持率一路領先特朗普，有望在11月的大選中擊敗特朗普。

博爾頓6月17日在《華爾街日報》上發表其新書《事發之室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir）中，披露特朗普與習近平在中美貿易談判過程中的大量互動，又批評特朗普對華貿易政策「混亂」等。

博爾頓的新書內容也大爆其他白宮內幕，包括特朗普認為介入委內瑞拉政變「很有型」、特朗普曾稱不希望介入香港的反修例示威事件等。

特朗普方面則否認博爾頓所寫的大部份內容，並怒斥對方是「騙子」。