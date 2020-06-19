【中印衝突】專家：印度政府承受巨大壓力

印媒報道，在中印衝突中印軍有近百人死傷，10名印軍俘虜18日晚剛剛被解放軍釋放。印度國內正掀起一股強烈反華浪潮，專家稱，印度在如何應對中國上正面臨巨大壓力。

據稱解放軍在中印衝突中使用了自製的「狼牙棒」，遭印度指責「太殘暴」，請點擊放大瀏覽：

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據《印度斯坦時報》6月18日報道，印度官員稱，15日發生的中印衝突除造成20名印度軍人死亡外，還有76名印度士兵受傷，其中18人傷勢嚴重，不過目前所有士兵的情況都趨於穩定。

此次中印衝突令人懷疑，印度和中國6月6日中將級別會談所達成的共識，是否

印度10名士兵已於18日晚間被解放軍釋放。中印在釋放這些士兵之前，雙方進行了幾輪談判，試圖緩解15日衝突後的緊張局勢。

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據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6月18日報道，澳洲悉尼大學副教授袁京東（Jingdong Yuan，音譯）表示，在中印邊境衝突導致20名印度士兵死亡後，印度在如何應對中國方面正面臨很大壓力。

他說：「當你聽到總理莫迪（Narendra Modi）就那些殉職軍人表示他們的不會白白犧牲時，我想印度正在承受巨大壓力。」

袁京東稱中印雙方都知道涉及使用武器的事態升級，如他們不能控制或化解緊張的情況，可能會「很快升級成大型的軍事對峙」。他說，中印都是擁核國家，「這個風險是不能再嚴重的了。」

他也指出，由於印度及中國已有機制去為事件降溫以及評估什麼地方出了錯，看不來不太可能由第三方如美國被請來協助調解。